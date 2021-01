Ga je je MacBook verkopen, of loop je tegen onverklaarbare problemen aan? Dan kan het handig zijn om je Mac te resetten. In deze video laten we zien hoe een MacBook resetten werkt.

MacBook resetten video: zo werkt het

Het is namelijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen wel even weten hoe het werkt, en waarom je überhaupt een reset zou willen uitvoeren. Zorg er in ieder geval altijd voor dat je persoonlijke bestanden op een veilige plek zijn opgeslagen. Een harde reset zorgt er namelijk voor dat alle fabrieksinstellingen hersteld worden. Al jouw gegevens zijn dus gewist.

Waar je die back-up moet laten? Bijvoorbeeld op een usb-stick of clouddienst, zoals iCloud, Dropbox of Google Drive. Heb je een enorme collectie met films of muziek op je laptop staan? Gebruik dan een externe harde schijf. Via Time Machine kun je vervolgens al je persoonlijke bestanden kopiëren.

Hierna kun je beginnen met het daadwerkelijke resetten. Dit is een handige oplossing voor wanneer je tegen onverklaarbare problemen aanloopt, bijvoorbeeld als je tegen een hardnekkige bug aanloopt. Ook wanneer je je MacBook hebt verkocht is terugzetten naar de fabrieksinstellingen een verstandige keuze. In onderstaand artikel lees je stap-voor-stap hoe het werkt.

→ Je Mac of MacBook terug naar fabrieksinstellingen zetten: zo doe je dat

