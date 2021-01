Telegram verwijderen: zo haal je de chat-app van je telefoon

Er zijn twee manieren om Telegram te verwijderen. Je kunt je account namelijk automatisch laten weggooien na een bepaalde periode, of het heft in eigen handen nemen en voor de handmatige optie gaan. In dit artikel behandelen we beide manieren.

Lees verder na de advertentie.

Telegram verwijderen: zo doe je dat

We beginnen met de laatste optie: handmatig verwijderen. Deze manier is vooral aan te raden voor mensen die zeker weten dat ze Telegram de rug toe willen keren, en de app in de toekomst niet meer gaan gebruiken. Pas wel op, want je kunt het verwijderen van een Telegram-account niet ongedaan maken.

Een Telegram-account verwijderen gaat zo:

Pak je telefoon of computer erbij en ga naar deze pagina op de officiële website van Telegram; Vul het telefoonnummer in dat je hebt gebruikt om een profiel aan te maken. Noteer je nummer in internationaal formaat; Je krijgt nu een code van Telegram via de app op je computer. Vul deze bevestigingscode in op de Telegram-website; Druk op ‘Sign in’ en geef eventueel aan waarom je Telegram wil verwijderen. Je hoeft de reden niet in te vullen; Selecteer ‘Done’ en bevestig je keuze door op ‘Yes, delete my account’ te drukken.

Telegram gaat nu bezig met het verwijderen van jouw account. Dit betekent dat je profiel, chats, groepsgesprekken en audio gewist worden. Uiteraard kun je weer een nieuw account op de chat-app aanmaken, maar je gebruikersgegevens zijn er niet meer. Ga je Telegram zeker weten niet meer gebruiken? Vergeet dan ook de app zelf niet van je telefoon en/of computer te wissen.

Telegram automatisch laten verwijderen

Gebruik je Telegram zo nu en dan, maar twijfel je nog over de toegevoegde waarde? Dan kun je de app ook laten ‘verstoffen’. Hierbij vernietigt het account zich na een bepaalde tijdsperiode, die jij zelf kunt bepalen.

Zo kun je een Telegram-account automatisch verwijderen:

Open de Telegram-app op je iPhone of andere smartphone; Ga naar de instellingen en tik op ‘Privacy en veiligheid’; Scrol naar beneden en druk op ‘Indien afwezig voor’; Geef nu aan of je Telegram-account na 1, 3, 6 of 12 maanden verwijderd moet worden.

Je hoeft nu niets meer te doen. Wanneer je de app langer dan de door jou bepaalde periode niet hebt geopend, wordt je profiel automatisch gewist. Ook deze optie is definitief: je bent al je gebruikersgegevens dus kwijt.

Alternatieven voor Telegram

Er zijn verschillende motieven om Telegram te verwijderen. Misschien valt het je tegen dat niet iedereen via de app bereikbaar is zoals bij WhatsApp, stoor je je aan het feit dat chats niet standaard versleuteld worden of stel je vraagtekens bij de beveiliging van Telegram, dat in het verleden regelmatig door hackers is aangevallen.

Gelukkig zijn er genoeg alternatieven. WhatsApp is natuurlijk de populairste, maar deze app is in handen van Facebook en dat vindt niet iedereen een fijne gedachte. Ook Signal is een uitstekend alternatief. Deze app is erg privacybewust en leeft van donaties.

Lees ook: Privacybewust appen: 4 alternatieven voor WhatsApp