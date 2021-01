Ben je klaar met WhatsApp? Je bent niet de enige: steeds meer mensen keren het Facebook-dochterbedrijf de rug toe. Maar, via welke app kun je dan chatten met familie en vrienden? Dit zijn wat ons betreft de beste alternatieven voor WhatsApp.

4 alternatieven voor WhatsApp

WhatsApp werd in 2014 opgekocht door Facebook. Alhoewel eerstgenoemde stellig beweerde vast te blijven houden aan haar kernwaarden, zien we de laatste tijd dat de twee steeds dichter bij elkaar kruipen. WhatsApp verplicht niet-Europese gebruikers bijvoorbeeld om hun data met Facebook te delen.

Dit schiet veel gebruikers in het verkeerde keelgat. Facebook heeft immers allerminst een vlekkeloze reputatie als het op privacy aankomt. Van het grootschalige Cambridge Analytica-schandaal, meerdere datalekken tot aan wachtwoorden die lange tijd openbaar waren: Facebook en privacy is lang niet altijd een goede combinatie.

Deze lijst is er daarom voor mensen die de Facebook chat-app de rug willen toekeren, bijvoorbeeld omdat ze zich zorgen maken om de privacy. In willekeurige volgorde: deze WhatsApp-alternatieven kun je gerust uitproberen.

1. Signal

Signal is de laatste tijd in opkomst. De app doet in essentie hetzelfde als WhatsApp, maar is net wat minder uitgebreid. Gelukkig is Signal wel erg goed in waar het voor bedoeld is: chatten. Berichten worden standaard versleuteld en de ‘sleutel’ die toegang geeft blijft gewoon op jouw iPhone, en staat dus niet ergens in de cloud.

Niet voor niets is privacy-expert en klokkenluider Edward Snowden enthousiast over Signal. Sterker nog, hij raadt de app zelfs aan. Dit komt onder meer omdat Signal nooit kan weten waar jouw gesprekken over gaan, vanwege die eerder genoemde encryptie. Ook is de app zeer goed bestand tegen aanvallen van buitenaf. Kapers kunnen dus nooit zomaar jouw berichten onderscheppen.

Jammer genoeg is Signal niet helemaal anoniem. Tijdens het aanmelden moet je een telefoonnummer opgeven. De app (die er ook voor Android is) heeft geen glashard verdienmodel, maar wordt onderhouden door donaties. Via de website van Signal kun je een bedrag achterlaten.

2. Telegram

Wie op zoek is naar WhatsApp-alternatieven komt vroeg of laat bij Telegram terecht. Deze app heeft wereldwijd honderden miljoenen gebruikers, een enthousiaste achterban en is behoorlijk innovatief qua functies. Je kunt onder meer enorme groepsgesprekken aanmaken of themakanalen opzetten. Telegram is daarmee geliefd onder bijvoorbeeld podcastmakers, die via de app contact onderhouden met hun luisteraars.

Ook qua toegankelijkheid zit het wel snor. Telegram is op vrijwel alle platformen actief en je kunt dus gewoon appen vanaf je Mac/pc, zonder verbonden te zijn met je iPhone of Android-toestel. De app is gratis te gebruiken, maar tegen betaling kun je extra functies ontgrendelen. Denk aan bepaalde stickers en diensten voor bedrijven.

Telegram klopt zichzelf op de borst vanwege het veilige encryptieprotocol (aes-256), maar heeft in het verleden ook met kritiek te maken gehad. Berichten worden namelijk op de servers van het WhatsApp-alternatief opgeslagen, in plaats van op de smartphones van gebruikers.

3. Surespot

Surespot is waarschijnlijk één van de meest veilige alternatieven voor WhatsApp. Je kunt de app namelijk zo goed als compleet anoniem gebruiken. Je chatgeschiedenis wordt bijvoorbeeld versleuteld en lokaal op je smartphone opgeslagen. Zo weet Surespot niet met wie je contact hebt.

Ook blijft het gissen naar de inhoud. Berichten worden namelijk met end-to-end encryptie versleuteld en het afleveren van appjes naar de server gaat via een heel veilig protocol (ssl/tls). Verder deelt Surespot geen informatie met derden en is de app net als Signal afhankelijk van donaties.

Dat gezegd hebbende, er kleven ook nadelen aan het WhatsApp-alternatief. De meest opvallende is de gebruiksvriendelijkheid. Of beter gezegd, het gebrek daaraan. Wanneer je met iemand anders wil chatten, moet je diegene bijvoorbeeld uitnodigen via haar/zijn accountnaam. Ook is het jammer dat Surespot allesbehalve populair is. Je moet vrienden en kennissen dus echt overtuigen om deze WhatsApp-vervanger een kans te geven. Tot slot oogt de app een beetje oubollig.

4. Wire

Tot slot mag ook Wire niet ontbreken als het op privacybewuste WhatsApp-alternatieven aankomt. De berichtenapp omschrijft zichzelf als de meest veilige chatdienst op de markt. Of die uitspraak 100 procent klopt laten we voor nu even in het midden, maar feit blijft dat de beveiliging op orde is.

Wire beveiligt berichten namelijk met end-to-end encryptie en ook videogesprekken worden versleuteld. Met andere woorden: de inhoud van gesprekken is dus niet voor anderen zichtbaar. Bovendien wordt alles lokaal op je telefoon opgeslagen en ben je dus niet afhankelijk van de veiligheid van Wire-servers.

Nadelen heeft de chat-app ook. Je kunt bijvoorbeeld niet compleet anoniem appen. Je moet namelijk registreren met een telefoonnummer of e-mail. Ook is het jammer dat Wire bijhoudt hoe jij de app gebruikt. Naar eigen zeggen doet de app dit om de techniek te verbeteren.

