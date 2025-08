Deze irritante Spotify-feature kun je nu (eindelijk) uitschakelen

Goed nieuws als je regelmatig Spotify gebruikt, want je kunt een overbodige feature eindelijk uitschakelen. Zo doe je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe knop in Spotify

Er is weer een update voor Spotify beschikbaar! De muziekdienst rolt regelmatig nieuwe softwareversies uit, waarmee meer functies worden toegevoegd aan de applicatie. Eén daarvan is een nieuwe knop, die bedoeld is voor het maken van afspeellijsten. Spotify heeft deze feature een prominente plek in de app gegeven, want de button is toegevoegd aan de menubalk onderin het beeld.

Naast ‘Home’, ‘Zoeken’ en ‘Bibliotheek’ vind je sinds kort ook ‘Maken’ in de menubalk onderin de app. Met de nieuwe knop krijg je toegang tot verschillende functies in de Spotify-app. Het is mogelijk om een nieuwe playlist, een gezamenlijke playlist, een blend of een jam te beginnen. Spotify kreeg veel kritiek op de nieuwe feature, omdat veel gebruikers ontevreden waren over de plaatsing van de knop. Daar heeft de muziekdienst naar geluisterd, want je kunt de nieuwe button eindelijk weghalen.

Spotify-feature uitschakelen

Druk jij regelmatig op de nieuwe knop in Spotify, zonder dat het de bedoeling was? In dat geval krijgt je er in de nieuwste versie van Spotify een handige feature bij, want je kunt de button weer weghalen. Wil je de knop verwijderen uit de menubalk in de Spotify-app? Zorg er dan voor dat je de nieuwste softwareversie hebt geïnstalleerd, dat is versie 9.0.66. Het uitschakelen van de button gaat als volgt:

Open ‘Spotify’ op je iPhone; Tik op je profiel linksboven in de applicatie; Kies voor ‘Instellingen en privacy’; Ga naar ‘Content en weergave’; Zet de schakelaar achter ‘Knop Maken’ uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik je Spotify ook op je iPad en Mac(Book)? Dan moet je de feature van Spotify op ieder apparaat handmatig uitschakelen. De applicatie van Spotify ziet er op vrijwel ieder toestel hetzelfde uit, waardoor je de knop overal onder dezelfde instellingen kunt uitschakelen. Voor veel luisteraars is dit een welkome veranderingen, omdat de ‘Maken’-knop nauwelijks wordt gebruikt.

Meer over Spotify

Maak jij zelden nieuwe afspeellijsten in Spotify? En druk je regelmatig per ongeluk op de ‘Maken’-knop? Dan kun je de feature nu eindelijk weer uitschakelen in de applicatie van Spotify. De muziekdienst heeft geluisterd naar de kritiek van gebruikers, die de nieuwe knop overbodig vonden. Gebruik je de nieuwe button juist wél geregeld? In dat geval hoef je niks te doen, de knop blijft dan zichtbaar in de menubalk van de app.

Na het uitschakelen van de feature toont Spotify weer de vertrouwde indeling van de menubalk. Dat betekent dat je weer standaard drie knoppen ziet in de menubalk, dat zijn ‘Home’, ‘Zoeken’ en ‘Bibliotheek’. Zeker als je uit automatisme rechtsonder op het scherm drukt om naar de bibliotheek in Spotify te gaan, is het aan te raden om de nieuwe button uit te schakelen. Wil je meer weten over Spotify? Bekijk dan hier meer artikelen over de muziekdienst: