Gebruik je Snapchat regelmatig? Dan hebben we slecht nieuws, want Snapchat gaat geld vragen voor je Herinneringen. Zo stel je ze veilig!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Herinneringen op Snapchat

Snapchat heeft belangrijke veranderingen voor de applicatie aangekondigd! De dienst is al sinds 2011 beschikbaar op de iPhone en is bedoeld voor het maken van foto’s en video’s. Deze kun je opslaan in Snapchat en worden Herinneringen genoemd, die je kunt terugkijken wanneer je wilt. Snapchat heeft nu aangekondigd dat daar verandering in gaat komen, want je moet straks geld betalen om je Herinneringen te bekijken.

Met Herinneringen kun je foto’s en video’s bekijken die je eerder hebt opgeslagen in Snapchat. Om dat eenvoudiger te maken geeft Snapchat je regelmatig meldingen, waarin je ziet wat je precies één jaar, twee jaar of langere tijd geleden aan het doen was. Je kunt deze Herinneringen nu nog gratis bekijken, maar moet straks een maandelijks bedrag neerleggen om toegang te krijgen tot je foto’s en video’s. Wij leggen uit hoe je jouw Herinneringen in Snapchat veilig stelt.

Zo bewaar je jouw Herinneringen gratis

Heb jij veel foto’s en video’s in Snapchat opgeslagen? En wil je die niet kwijtraken? In dat geval raden we je aan om zo snel mogelijk een back-up te maken van al je Herinneringen op Snapchat. Zo houd je toegang tot alle afbeeldingen en filmpjes die je hebt gemaakt, ook als ze achter een betaalmuur verdwijnen in de applicatie. Je slaat alle bestanden als volgt op in Snapchat:

Open ‘Snapchat’ op je telefoon; Ga naar de camera en tik op je profiel linksboven in beeld; Open ‘Instellingen’ door op het tandwiel rechtsboven te tikken; Scrol naar beneden en ga onder ‘App en Privacy’ naar ‘Mijn privacy en gegevens’; Tik op ‘Mijn gegevens’; Zet de schakelaar achter ‘Exporteer je Herinneringen, Chatmedia en gedeelde Verhalen’ aan; Kies bij ‘Grootte pakket’ voor ’10 GB’; Zet daarnaast de schakelaar achter ‘Herinneringen en andere media’ aan; Tik op ‘Volgende’; Kies het datumbereik, selecteer ‘Aller tijden’ om alle Herinneringen op te slaan; Controleer je e-mailadres en tik tot slot op ‘Verzenden’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na het selecteren van je gegevens en het datumbereik gaat Snapchat aan de slag met het maken van een back-up. Dit kan uren of zelfs dagen duren, afhankelijk van het aantal Herinneringen dat je hebt opgeslagen in Snapchat. Wil je een back-up van je complete account maken? Zet dan de schakelaars achter álle gegevens aan, zodat je ook de chatgeschiedenis, Spotlight en aankoopgeschiedenis van je account kunt terugzien.

Snapchat prijzen nog onbekend

Heb je een back-up aangevraagd van alle Herinneringen in Snapchat? Je ontvangt automatisch een mail met alle gegevens, zodra deze gereed zijn. Zorg er daarom voor dat je toegang hebt tot het e-mailadres dat je invoert bij het aanvragen van de kopie, want daar worden alle foto’s en video’s naar toe gestuurd. Bewaar je alle afbeeldingen en filmpjes liever in Snapchat zelf? Dan krijg je tot 5 GB aan opslagruimte gratis.

Als je meer opslagruimte nodig hebt moet je binnenkort betalen. Je kunt bij Snapchat Plus kiezen voor 100 GB of 200 GB, bij Snapchat Platinum krijgt je 5 TB aan opslagruimte. Het is nog onduidelijk hoeveel dit gaat kosten. Op dit moment betaal je maandelijks 3,99 euro voor Snapchat Plus, dat is 9,99 euro per maand voor Snapchat Platinum. Mogelijk worden deze prijzen nog hoger, zodra je moet betalen voor Herinneringen op Snapchat.

Er verdwijnen steeds meer functies achter de betaalmuur bij Snapchat. Het is inmiddels nodig om te betalen voor verlopen reeksen, voor het aanpassen van het symbool van de applicatie en voor het verwijderen van Snapchat AI. Daar komen binnenkort Herinneringen bij, mogelijk volgen er in de toekomst nog meer functies van Snapchat. Het is nog niet bekend wanneer je moet betalen voor je Herinneringen. Sla ze daarom zo snel mogelijk op, om te voorkomen dat je toegang tot je foto’s en video’s verliest.