iOS 15-bugs: deze problemen zijn er nog (en welke niet met iOS 15.01)

De release van iOS 15 is nog niet zo heel lang geleden, maar toch zijn er behoorlijk wat gebruikers die problemen ondervinden. Zelfs na de update naar 15.01 zijn er nog issues aanwezig. Welke bugs er nog in iOS 15 zitten, vertellen we je hier!

iOS 15-problemen: deze bugs zitten in de release

Sinds de update naar iOS 15 hebben meerdere iPhone-gebruikers problemen. De kinderziektes variëren van een batterij die (erg) snel leeg is tot irritaties bij specifieke apps. Wij hebben de belangrijkste problemen voor je verzameld, zodat je weet waar je op moet letten en welke zijn opgelost in de nieuwste iOS 15.0.1-update.

Opgelost: iPhone 13 niet te ontgrendelen met Apple Watch

Sommige iPhone 13-gebruikers krijgen een foutmelding te zien wanneer ze hun toestel willen ontgrendelen met de Apple Watch. Zij worden begroet me de tekst ‘Kan niet communiceren met Apple Watch’. En hoe vaak je het daarna ook probeert; het zal niet werken.

Nu iOS 15.0.1 uit is, heeft Apple dit probleem aangepakt en werkt de functie weer als vanouds. Had je dit probleem? Meteen updaten naar de nieuwe versie van iOS dus.

Opgelost: Problemen met de opslag

Er waren verschillende klachten over de opslag van de iPhone. Zelfs wanneer er nog genoeg ruimte is, blijft de melding terugkomen. In de melding staat dat de opslag van de iPhone bijna vol is. Het verwijderen van bestanden biedt geen soelaas.

Een van de andere iOS 15-bugs heeft hier ook mee te maken. Sommige gebruikers zien juist dat ze meer vrije ruimte beschikbaar hebben dan hun telefoon eigenlijk heeft. Handig! Dat denk je misschien, maar helaas: het is niet mogelijk om meer bestanden op te slaan.

Dit probleem heeft Apple inmiddels ook aangepakt met de update naar iOS 15.0.1. De beschikbare ruimte wordt nu weer correct weergegeven.

Waarschijnlijk opgelost: sommige notificaties ontbreken

Bij sommige iPhone-bezitters ontbreken bepaalde notificaties. Zo krijgen ze bijvoorbeeld geen bericht meer bij een nieuwe e-mailtjes of een berichtje van WhatsApp. Vaak helpt het om de telefoon opnieuw te starten, of de app bij te werken (indien nodig). Maar een handvol gebruikers blijven nog problemen ondervinden met de notificaties.

Batterij is snel leeg

Bij elke grote update steekt één irritatie altijd weer de kop op: problemen met de accu of batterijduur van de iPhone. Ook weer in iOS 15 (en nog in iOS 15.0.1) klagen iPhone-gebruikers dat hun batterij snel leeg is. Vaak lost dit probleem zich na een tijdje weer vanzelf op.

Toch kan er meer aan de hand zijn. Heb je nog steeds problemen met de batterijduur van je iPhone? Pak dan de onderstaande artikelen er even bij.

iOS 15.0.1: wat is er verder nieuw?

Twee weken na iOS 15 is er alweer een update verschenen. Alle iPhones en iPads die iOS 15 ondersteunen, krijgen de update naar iOS 15.0.1 en iPadOS 15.0.1. Wil je weten hoe je de update moet installeren? Check dan ons artikel iOS 15.0.1 en iPadOS 15.0.1 nu beschikbaar.

Verder heeft Apple een fix voor Fitness+ waarbij er ongewenst een workout werd gestart. Officieel is Fitness+ echter nog niet beschikbaar in Nederland en België, dus waarschijnlijk loop je niet tegen dit probleem aan.

iOS 15: meer weten?

Nieuwsgierig wat iOS 15 nog meer voor functies (zonder bugs!) heeft?