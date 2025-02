Nieuwe phishing omzeilt beveiliging iPhone én iPad: zo voorkom je dat

Er doet zich een nieuwe vorm van phishing voor, die de beveiliging van de iPhone en iPad omzeilt. Zo voorkom je dat en blijf je wel veilig!

Phishing op iPhone en iPad

Opletten als je geregeld berichten van onbekende nummers krijgt, want er gaat een nieuwe manier van phishing rond op de iPhone en iPad. Phishing is een vorm van oplichting, waarbij criminelen belangrijke gegevens van je proberen te achterhalen. Denk hierbij aan inloggegevens, codes voor je creditcard of zelfs je pincode. Dat gebeurt door je naar een valse website te lokken, bijvoorbeeld via een bericht met daarin een link.

Op de iPhone en iPad ben je over het algemeen goed beschermd tegen phishing, zeker in de Berichten-app (of iMessage). Bij berichten van onbekende nummers is het niet mogelijk om links te openen. Apple heeft die maatregel genomen, zodat de kans kleiner is dat je op een link naar een schadelijke website klikt. Toch is er een gemakkelijker manier om die beveiliging van de iPhone en iPad te omzeilen.

Zo blijf je wel veilig

Beantwoord je de berichten met mogelijke phishing op je iPhone of iPad? Dan is het wél mogelijk om op een link naar een website te tikken. De blokkade naar deze links vervalt, zodra je een reactie hebt gestuurd in een gesprek met een onbekend nummer. Criminelen maken hier nu misbruik van, door om een antwoord te vragen in het verzonden bericht. Zo vragen ze om ‘stop’ of slechts een letter te sturen, om bijvoorbeeld het gesprek te stoppen of meer informatie te krijgen.

In werkelijkheid stopt het gesprek niet, maar vervalt de beveiliging van de iPhone (of iPad) over de linkjes in het phishingbericht. Je kunt daardoor wel op de linkjes tikken, waarmee je naar valse websites wordt geleid. Wil je dat voorkomen? Zorg er dan voor dat je nooit op een onbekend nummer antwoordt. In dat geval worden linkjes ook niet geactiveerd. Heb je toch geantwoord, maar twijfel je over de inhoud van het bericht? Dan is het aan te raden om het gesprek voor de zekerheid te verwijderen.

Onbekende afzenders filteren

Let dus goed op als je een sms-bericht van een onbekende afzender binnenkrijgt op je iPhone of iPad, want de kans bestaat dat het om phishing gaat. Wil je gesprekken met onbekende nummers beter filteren? Ga dan naar ‘Instellingen > Apps > Berichten’ op je iPhone of iPad en zet de schakelaar achter ‘Filter onbekende afzenders’ aan. Alle chats met een onbekend nummer worden dan in een aparte lijst verzameld, zodat ze niet tussen je normale gesprekken staan.

Op die manier is de kans kleiner dat je onbedoeld in een gesprek met een vreemd nummer belandt. Pas wel op, want er kunnen dan ook legitieme berichten in deze lijst terechtkomen. Natuurlijk niet alle berichten van onbekende nummers bevatten phishing, maar het is belangrijk om er alert op te zijn. Het is in ieder geval af te raden om op een bericht van een onbekende afzender te reageren, zodat je iPhone of iPad beveiligd blijft tegen eventuele phishing.