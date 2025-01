Pas op: deze populaire iPhone-apps zijn gehackt – zo blijf je wél veilig

Veel populaire apps zijn betrokken bij een enorm datalek, waardoor de precieze locaties van miljoenen iPhones is achterhaald. Deze applicaties zijn getroffen.

Enorm datalek

Gebruik jij apps als Flightradar, The Sims, Tinder, Candy Crush of Subway Surfers? Dan is de kans groot dat de precieze locatie van jouw iPhone is gedeeld bij een enorm datalek. Afgelopen week beweerde een hacker al toegang te hebben tot de gegevens van Gravy Analytics. Dat is het bedrijf dat voor populaire apps de data van gebruikers verzamelt. Daardoor heeft Gravy Analytics toegang tot de gegevens van miljoenen iPhone- en Android-gebruikers.

Nu is bevestigd dat deze data in handen van kwaadwillenden is, want zij zijn begonnen met het delen van locatiegegevens van miljoenen gebruikers. Door het datalek worden de meestbezochte locaties van miljoenen iPhones en Android-toestellen onthuld. Dat zijn plekken zoals het adres van je huis, werk en nog veel meer. Populaire apps houden deze informatie bij voor het personaliseren van advertenties.

Zo voorkom je tracking

Gravy Analytics verzamelt de locatiegegevens van iPhone- en Android-gebruikers door middel van advertenties. Bedrijven achter deze advertenties hebben daar geld voor betaald, zodat ze informatie krijgen over het IP-adres en de locatie van een toestel. Deze data wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties er worden getoond in apps als Candy Crush of Subway Surfers. Het grote probleem: Gravy Analytics heeft de gegevens nooit geanonimiseerd.

Dat betekent dat het IP-adres en de locatie van je iPhone is gedeeld, waarbij zelfs zichtbaar is over wie de informatie gaat. Daar valt ook de nauwkeurige locatiebepaling onder, waarin je ziet op welke plekken je iPhone geregeld is. Vaak zijn dat plaatsen als je thuis- of werkadres, die nu dus gelekt zijn door kwaadwillenden. Wil je voorkomen dat jouw iPhone in de toekomst betrokken raakt bij een dergelijk datalek? Zet dan de volgende functie uit:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Tik op ‘Tracking’; Zet de schakelaar achter ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ uit.

Deze apps zijn getroffen bij datalek

Wil je weten of jouw iPhone is getroffen bij het enorme datalek? Ook dat zie je onder ‘Privacy en beveiliging > Tracking’. Staat de schakelaar achter ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ al uit? Dan is de precieze locatie van jouw iPhone niet gedeeld met bedrijven als Gravy Analytics. Apple heeft deze functie geïntroduceerd om de privacy van jouw iPhone te waarborgen. Met ‘Tracking’ uitgeschakeld hebben advertenties geen toestemming om specifieke gegevens van je iPhone te verzamelen.

Als ‘Tracking’ wél ingeschakeld is op je iPhone, is de kans groot dat je toestel is betrokken bij het enorme datalek. Er is inmiddels een lijst gedeeld met alle apps, waarvan de gegevens zijn gelekt. Dat zijn belangrijke en populaire applicaties als Tumblr, Yahoo, Microsoft 365 en MyFitnessPal. Ook van een aantal VPN-apps en applicaties om zwangerschappen bij te houden is data gedeeld. Wil je het volledige overzicht zien? Bekijk dan hier welke apps zijn getroffen door het datalek!