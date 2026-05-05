3 erg handige features van Shazam – die tóch bijna niemand gebruikt

Praktisch iedereen gebruikt Shazam alleen maar voor de functie waar die bekend om staat, maar je kunt nog veel meer met deze handige app!

3 handige functies van Shazam

De kans is groot dat je Shazam alleen maar opent wanneer je een leuk liedje hoort dat je nog niet kent. Logisch, want deze bekende functie van Shazam vertelt je binnen een paar seconden hoe het liedje heet en van welke artiest het is. Toch heeft de app meer te bieden dan dat. Hier zijn nog drie andere handige functies van Shazam!

1. Koppel Shazam aan Spotify

Shazam slaat alle liedjes op die de app heeft herkend. Zodoende kun je ze later ook weer eenvoudig afspelen. Standaard gebeurt dat in Apple Music. Gebruik je geen Apple Music, dan heb je ook de mogelijkheid om Shazam te koppelen met Spotify. Dat gaat zo:

Open de app Shazam; Tik rechtsboven op het tandwieltje; Tik op Spotify en kies voor verbinding maken; Schakel de optie ‘Je songs synchroniseren naar Spotify’ in.

In Spotify wordt nu automatisch een playlist aangemaakt met de naam ‘Mijn Shazam-nummers’. Die kun je uiteraard nog handmatig aanpassen.

2. Maak automatisch een playlist van een feestje

Ben je op een feestje waar fantastische muziek wordt gedraaid? Dan kun je helemaal automatisch een playlist samenstellen van alle liedjes die voorbij komen. Je doet dit heel eenvoudig met de functie ‘Auto Shazam’.

Auto Shazam inschakelen kan alleen door de app te openen, dus niet via het Bedieningspaneel. Heb je Shazam geopend, dan tik je niet op de grote knop zoals je gewend bent, maar je houd hem even ingedrukt (uitschakelen gaat weer met een enkele tik). Zolang Auto Shazam aan staat, worden alle herkende liedjes chronologisch opgeslagen, zodat je ze allemaal kunt terugvinden.

3. Gebruik Shazam via je Apple Watch

Gebruik je Shazam om muziek te herkennen, dan weet je dat je soms best wel snel moet zijn. De veruit snelste manier om de app te gebruiken, is via je Apple Watch. En dan bedoelen we Shazam als complicatie toevoegen aan een wijzerplaat. Je hoeft dan alleen nog maar één keer op een plek op de wijzerplaat te tikken om Shazam te starten! Instellen doe je zo:

Druk lang op je wijzerplaat en tik op ‘Wijzig’;

Veeg naar links tot je ‘Complicaties’ ziet;

Kies een complicatie en tik erop;

Tik in de lijst op ‘Shazam’ en bevestig door nog een keer te tikken.

