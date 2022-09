Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor oktober 2022

Er worden in de maand oktober van 2022 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor oktober!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op Netflix: oktober 2022

Dagelijks maakt Netflix weer een sloot nieuwe series en films beschikbaar. Op iPhoned blikken we elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig op Netflix. Wij vertellen wat er in oktober 2022 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus en HBO Max.

The School For Good and Evil

Wie wil er nou niet Charlize Theron, Michelle Yeoh en Kerry Washinton als docenten? In deze film gebaseerd op een populaire boekenreeks, komen twee vrienden tegenover elkaar te staan als ze op een school voor helden en schurken terecht komen. Daar voelt het plots wel heel goed om slecht te zijn.

The School For Good and Evil is vanaf 19 oktober te zien.

The Midnight Club

Je kunt deze maand weer lekker griezelen met de nieuwste serie van Mike Flanagan (Midnight Mass, The Haunting of Bly Manor). The Midnight Club gaat over zeven terminaal zieke jongeren die verblijven in een hospice. Elke middernacht komen ze samen om spannende verhalen aan elkaar te vertellen. Daar spreken ze af: wie er als eerste sterft moet met de rest communiceren vanuit het hiernamaals. Zodra er iemand daadwerkelijk overlijdt gebeuren er vreemde dingen.

The Midnight Club is vanaf 7 oktober te zien.

All Quiet on the Western Front

In 1928 verscheen in Duitsland het boek Im Westen nichts Neues, of All Quiet on the Western Front. Dit boek werd geschreven door een veteraan van de Eerste Wereldoorlog en gaat over de fysieke en mentale ellende die Duitse soldaten tijdens de oorlog voelden. Het boek is al twee keer verfilmd, in 2930 en 1979. Nu komt daar een derde verfilming bij.

All Quiet on the Western Front is vanaf 28 oktober te zien.

Mr. Harrigan’s Phone

De jonge Craig ontwikkelt een vriendschap met een oude man. Niet lang nadat Craig deze Mr. Harrigan een oude iPhone geeft zodat ze elkaar berichtjes kunnen sturen, komt deze heer te overlijden. Dan blijkt Mr. Harrigan toch nog rond te hangen, via de iPhone.

Mr. Harrigan’s Phone is vanaf 5 oktober te zien.

Derry Girls seizoen 3

Fans hebben er lang op moeten wachten, maar je kunt in oktober eindelijk naar het derde en laatste seizoen van Derry Girls kijken. Deze hilarische komedieserie gaat over een groepje vrienden op een katholieke meisjesschool in Ierland tijdens de jaren negentig. De serie wisselt op succesvolle wijze de avonturen van de meiden af met belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Ierland.

Het derde seizoen van Derry Girls is vanaf 7 oktober te zien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ook interessant op Netflix oktober 2022

Hasan Minhaj: The King’s Jester – 4 oktober

– 4 oktober Bling Empire seizoen 3 – 5 oktober

– 5 oktober Nailed It! Halloween – 5 oktober

– 5 oktober Luckiest Girl Alive – 7 oktober

– 7 oktober The Watcher – 13 oktober

– 13 oktober Somebody Feed Phil seizoen 6 – 18 oktober

– 18 oktober Love is Blind seizoen 3 19 oktober

19 oktober The Good Nurse – 26 oktober

Apple TV Plus Oktober 2022

Op Apple TV Plus kijk je in oktober nog naar de allerlaatste afleveringen van See. Daarnaast kun je de volgende nieuwe films en series verwachten.

Shantaram

Lin Ford probeert te ontsnappen van de politie door naar Bombay te gaan. Daar maakt hij kennis met de knappe Karla. Kiest hij voor liefde of voor vrijheid?

Shantaram is vanaf 14 oktober te zien.

Raymond & Ray

Ewan McGregor en Ethan Hawke spelen twee broers, die elkaar voor het eerst sinds lange tijd weer zien bij de begrafenis van hun vader. Beiden hadden ze een slechte relatie met deze man.

Raymond & Ray is vanaf 21 oktober te zien.

Louis Armstrong’s Black & Blues

Deze documentaire geeft een nieuwe blik op het leven en de muziek van Louis Armstrong. Met nog nooit eerder gehoorde opnames en gesprekken.

Louis Armstrong’s Black & Blues is vanaf 28 oktober te zien.

Disney Plus oktober 2022

Op Disney Plus kijk je in oktober natuurlijk nog naar nieuwe afleveringen van Andor, She-Hulk en The Walking Dead. Daarnaast kun je onder andere de volgende films en series verwachten.

The Bear – 5 oktober

– 5 oktober Rosaline – 14 oktober

– 14 oktober The Mysterious Benedict Society seizoen 2 – 26 oktober

HBO Max oktober 2022

Op HBO Max kun je in oktober naar nieuwe afleveringen van House of the Dragon en Rick & Morty kijken, maar ook de volgende nieuwe films en series.

Avenue 5 seizoen 2 – 11 oktober

– 11 oktober The White Lotus seizoen 2 – 31 oktober

SkyShowtime: nieuwe streamingdienst

Vergeet niet dat de nieuwe streamingdienst SkyShowtime op 25 oktober in Nederland lanceert, met onder andere een stapeltje nieuwe films en alle recente Star Trek-series.

Top Gun Maverick – 25 oktober

– 25 oktober Jurassic World Dominion – 25 oktober

– 25 oktober The Northman – 25 oktober

– 25 oktober Star Trek: Discovery – 25 oktober

– 25 oktober Star Trek: Strange New Worlds – 25 oktober

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en HBO Max voor oktober 2022. Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.