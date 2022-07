iOS 16 Face ID: werkt ook horizontaal op iPhone (maar niet voor iedereen)

iOS 16 heeft veel nieuwe functies, maar er is meer om naar uit te kijken. In iOS 16 is Face ID nu ook horizontaal te gebruiken. De functie werkt alleen niet op elke iPhone, maar iPhoned vertelt je waarop het wel werkt!

Face ID: horizontaal te gebruiken in iOS 16

Apple heeft nog een leuke functie voor je in iOS 16, want Face ID is nu namelijk ook horizontaal te gebruiken. De iPad had deze functie al langer, maar op de iPhone moest je het scherm nog steeds verticaal houden om het toestel te ontgrendelen met Face ID.

Wanneer je je iPhone veel horizontaal gebruikt is dit natuurlijk een prima toevoeging. Je hoeft dan niet meer elke keer je smartphone te draaien als je hem horizontaal wilt ontgrendelen. Er is wel een kleine maar, want de functie werkt op dit moment niet op alle iPhones.

… maar niet op alle iPhones

Face ID is niet op alle iPhones horizontaal te gebruiken. Op dit moment werkt Face ID alleen in landschapsweergave op de volgende iPhone-toestellen.

Oudere iPhones kunnen op dit moment Face ID alleen verticaal gebruiken. Misschien dat Apple in de toekomst hier nog verandering in gaat brengen, maar voorlopig heb je een iPhone 13 met iOS 16 nodig.

Meer over iOS 16

Tijdens de WWDC 2022 kregen we de eerste officiële blik van iOS 16 te zien. Ook deze keer heeft Apple weer een behoorlijk aantal veranderingen in de update gestopt. Zo kun je dus Face ID op de iPhone horizontaal gebruiken, maar er is nog veel meer.

Een van de opvallendste wijzigingen is het nieuwe lockscreen dat volledig op de schop gaat. Wil je meer weten over iOS 16? Bekijk dan ook even de volgende 19 geheime iOS 16-functies. Dan weet je meteen alle nieuwe features te vinden.

