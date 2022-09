Even snel betalen met je iPhone is tegenwoordig ontzettend makkelijk met Apple Pay. Maar de betaalfunctie heeft nog een aantal andere slimme opties. In deze iPhone-tips vertellen we je wat je nog meer kunt doen met Apple Pay!

iPhone-tips: 3 slimme functies van Apple Pay

Geef toe: Apple Pay is ontzettend handig. Je kunt hiermee makkelijk met je smartphone of Apple Watch betalen, zonder dat je naar je betaalpas moet vissen of (ouderwets) met contant geld aan de haal moet.

Met Apple Pay kun je echter meer dan alleen betalen. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om al je transacties op je iPhone (of Apple Watch) te bekijken zonder eerst te moeten inloggen op je bankieren-app. Dit en meer lees je in de iPhone-tips van deze week!

1. Transacties bekijken op iPhone (en Apple Watch)

Soms is het handig om even te checken wat ook alweer je laatste transacties waren. Je hoeft dan niet je bankieren-app te open. Wanneer je Apple Pay hebt gebruikt kun je ook meteen op je iPhone of Apple Watch een overzicht zien van je transacties.

Let op: je krijgt alleen de transacties op het apparaat te zien waarmee je ze hebt uitgevoerd. Heb je dus met je Apple Watch betaald, dan zie je alleen deze transacties op de smartwatch terug.

Om je transacties met Apple Pay op de iPhone te bekijken volg je onderstaande stappen:

Open de app ‘Wallet’;

Tik op de betaalpas waarvan je de transacties wilt bekijken;

Scroll door de transacties en tik op een van de betaling om meer informatie te bekijken.

Met de Apple Watch bekijk je de gemaakte transacties op de volgende manier:

Druk twee keer op de zijknop van je Apple Watch;

Tik op de betaalpas;

Scrol naar beneden om door je transacties te bladeren.

Overigens kun je ook op je iPhone de transacties van je Apple Watch bekijken. Dat doe je door de Apple Watch-app te openen. Daarna tik je op ‘Mijn Watch’ en scrol je naar ‘Wallet en Apple Pay’. Tik op de betaalkaart en kies voor ‘Transacties’.

Heb je nog geen Apple Watch, maar lijkt het je wel handig om er een te hebben voor onder andere Apple Pay? Lees dan ons koopadvies voor de Apple Watch een keer door. Snelle tip: wil je gewoon een goede Apple Watch voor een nette prijs? Ga dan voor de Apple Watch SE.

Wanneer je op je iPhone geen transacties te zien krijgt, hebben we nog de volgende tips voor je. De functie staat dan waarschijnlijk uit, maar deze optie is eenvoudig aan te zetten.

Wanneer je de betaalpas hebt geopend in de Wallet-app op je iPhone tik je op de knop met de drie puntjes. Vervolgens scrol je naar beneden en zet je de optie bij ‘Toon geschiedenis’ aan. Vanaf dat moment zal je iPhone de transacties laten zien, maar eerdere transacties worden niet getoond.

2. Meerdere betaalpassen: standaardkaart instellen

Wanneer je meerdere betaalpassen hebt, is er altijd eentje die je het meest gebruikt. Zou het dan niet handig zijn als die betaalpas altijd als eerste wordt gekozen wanneer je Apple Pay gebruikt? Dat kan door deze betaalpas als standaardkaart in te stellen. Dat je op de volgende manier.

Betaalpas als standaardkaart instellen voor Wallet en Apple Pay op iPhone Tik op ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Wallet en Apple Pay’; Onder Transactievoorkeuren tik je op ‘Standaardkaart’; Kies de betaalpas die je als standaard wilt instellen.

3. Tips om de volgorde van je passen te wijzigen op iPhone en Apple Watch

Wanneer je twee betaalpassen hebt is de volgorde niet zo belangrijk, maar wanneer je drie, vier of vijf verschillende passen hebt wordt het al wat nuttiger. Gelukkig kun je vrij eenvoudig de volgorde van je passen wijzigen. Dat doe je op de volgende manier.

Open de ‘Wallet’-app;

Houd je vinger op de pas ingedrukt en schuif hem naar boven of beneden;

De pas vooraan de stapel wordt als standaardkaart ingesteld en als eerste geopend;

Je kunt de overige passen op dezelfde manier in de gewenste volgorde verplaatsen.

Ook op de Apple Watch kun je de volgorde van je betaalpassen wijzigen. Druk twee keer snel achter elkaar op de zijknop. Houd je vinger op een van de passen en sleep hem naar boven. De pas bovenaan wordt vervolgens als standaardkaart ingesteld. De overige betaalpassen kun je in de gewenste volgorde verslepen.

