Dit moet je weten vóór je een smart-tv gaat halen (om fouten te voorkomen)

Een nieuwe smart-tv kopen lijkt simpel, maar veel mensen betalen te veel voor functies die ze niet nodig hebben. Hier moet je op letten!

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Dit moet je weten vóór je een smart-tv gaat halen

In de winkel word je al snel overspoeld met termen als OLED, QLED, Neo QLED en Crystal UHD. Als je niet weet wat dat allemaal betekent, betaal je al snel te veel voor functies die je niet nodig hebt. Daarbij loop je het risico dat je een smart-tv kiest die niet goed past bij je woonkamer. Dit zijn de belangrijkste zaken die je moet weten voordat je naar de winkel gaat.

1. Schermtechnieken

Bij smart-tv’s bepaalt vooral de schermtechniek hoe goed het beeld eruitziet. Twee televisies met dezelfde schermgrootte kunnen daardoor een totaal andere kijkervaring bieden. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

OLED: de beste beeldkwaliteit

OLED-schermen verlichten iedere pixel afzonderlijk. Daardoor kunnen pixels volledig uitschakelen, wat zorgt voor écht zwarte tinten en een extreem hoog contrast. Films en series zien er hierdoor indrukwekkend uit, vooral in een donkere ruimte. Ook de kijkhoeken zijn uitstekend.

QLED: ideaal voor lichte woonkamers

QLED-tv’s gebruiken quantum dots om kleuren en helderheid te verbeteren. QLED-tv’s leveren doorgaans een hogere piekhelderheid dan OLED-tv’s, waardoor ze vaak beter presteren in zeer lichte ruimtes.

Neo QLED (mini-LED): het beste van twee werelden

Neo QLED is een doorontwikkeling van QLED en maakt gebruik van duizenden mini-leds voor een nauwkeurigere achtergrondverlichting. Dat zorgt voor betere contrasten, diepere zwartwaarden en meer controle over lichte en donkere delen van het beeld.

Crystal UHD: de budgetvriendelijke keuze

Crystal UHD-tv’s bieden een 4K-resolutie tegen een relatief lage prijs. Ze gebruiken traditionele led-technieken en zijn vooral interessant voor mensen die een degelijke televisie zoeken zonder de hoofdprijs te betalen.

2. Kies niet zomaar het grootste scherm

Groter is niet altijd beter. De ideale schermgrootte hangt af van de afstand tussen de bank en de televisie. Voor grote woonkamers is 55 inch of groter vaak een goede keuze, terwijl 32 tot 43 inch meestal voldoende is voor een slaapkamer of kleinere ruimte.

Een veelgemaakte fout is een enorm scherm kopen terwijl je er relatief dicht op zit. Daardoor oogt het beeld over het algemeen minder prettig.

3. Kies een 4K-tv

Ga je een nieuwe smart-tv kopen, dan doe je er inmiddels verstandig aan om minimaal voor een 4K-resolutie te kiezen. Dat zorgt voor scherpere beelden met meer details. Zeker als je een Apple TV 4K gebruikt, is een smart-tv met 4K-resolutie aan te raden. Full-HD kan nog wel voldoende zijn bij kleinere schermen, maar voor grotere modellen is 4K inmiddels de standaard.

4. Vergeet het besturingssysteem niet

Veel kopers letten alleen op het scherm, maar het besturingssysteem bepaalt hoe prettig een smart-tv dagelijks werkt. Bekende platformen zijn:

Controleer vooraf of jouw favoriete streamingdiensten beschikbaar zijn en of de interface prettig werkt voor jou.

5. Check altijd de aansluitingen

Niets is vervelender dan thuiskomen en ontdekken dat je te weinig HDMI-poorten hebt voor je spelcomputer, soundbar en Apple TV 4K. Controleer daarom vooraf:

het aantal HDMI-poorten (HDMI 2.1 voor gamers)

het aantal USB-aansluitingen

Wifi-ondersteuning

Bluetooth-ondersteuning

Zo voorkom je vervelende verrassingen na de aankoop.

6. Onderschat het geluid niet

Fabrikanten besteden veel aandacht aan beeldkwaliteit, maar het geluid blijft bij veel dunne smart-tv’s beperkt. Wil je films, sportwedstrijden of games optimaal beleven, kijk dan of de televisie goede ingebouwde speakers heeft of eenvoudig kan worden gekoppeld aan een soundbar.

7. Extra functies zijn niet altijd noodzakelijk

Spraakbesturing, slimme assistenten, gamemodi en smart-home-integratie klinken aantrekkelijk, maar gebruik je ze daadwerkelijk? Kijk kritisch naar welke functies je echt nodig hebt. Zo voorkom je dat je extra betaalt voor mogelijkheden die je uiteindelijk nooit gaat gebruiken.

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Conclusie

De grootste fout bij het kopen van een smart-tv is blind kiezen voor de goedkoopste aanbieding, of juist voor het duurste model. Let vooral op de schermtechniek, schermgrootte, resolutie, het besturingssysteem en de aansluitmogelijkheden. Voor de meeste filmliefhebbers geldt OLED nog steeds als de referentie voor contrast en zwartwaarden, terwijl Neo QLED en andere mini-led-tv’s juist uitblinken in helderheid. Zoek je vooral een betaalbare 4K-tv, dan is Crystal UHD een prima optie.