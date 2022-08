iPhone-tips: drie handige functies die je leven makkelijker maken

De volgende tips voor je iPhone zijn kort maar krachtig en stiekem best wel handig. Deze functies maken je leven weer een stukje makkelijker!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-tips: drie functies (die je leven makkelijker maken)

Wist je dat je de iPhone kan besturen met je stem, zonder dat je elke keer Siri om hulp moet vragen? Of dat je een persoonlijke beltoon kunt instellen, zodat je weet wie jou belt zonder eerst je iPhone te moeten checken? Dat en meer lees je in de iPhone-tips van deze week!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, iPad, AirPods of Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

1. Bestuur je iPhone met je stem (zonder Siri)

Met Siri kun je veel, maar als je de iPhone volledig met je stem wilt besturen is er een betere manier dan elke keer eerst ‘Hey Siri’ te moeten roepen. Dat doe je met de functie Stembediening. Die zet je op de volgende manier aan.

Stembediening aanzetten op iPhone Tik op ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Stembediening’ en zet de knop bij ‘Stembediening’ aan; Kies bij ‘Taal’ de gewenste taal, bijvoorbeeld ‘Engels’ (Nederlands is helaas niet beschikbaar); Linksboven verschijnt een grijs microfoon-icoontje, wanneer die blauw wordt is de taal gedownload en stembediening klaar voor gebruik.

Nu kun je met Engelse commando’s de iPhone besturen. Hieronder hebben we een aantal voorbeeldcommando’s al voor je bij elkaar gezet.

Go home: open het thuisscherm;

open het thuisscherm; Go back : ga terug naar het vorige scherm;

: ga terug naar het vorige scherm; Tap WhatsApp : opent de app WhatsApp;

: opent de app WhatsApp; Show grid: laat een raster op het scherm zien waarmee je precies op het scherm kunt ‘tikken’ door ‘tap [getoond nummer]’ te zeggen;

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sommige functies werken niet helemaal lekker, omdat de apps een Nederlandse naam hebben en de taal is ingesteld op Engels. In dat geval kun je met ‘Show Grid’ en ‘Tap [getoond nummer]’ vrijwel alle apps starten en op alle knoppen tikken.

Let op: wanneer je stembediening niet gebruikt, kun je de functie daarna ook het best weer uitzetten. Je iPhone luistert namelijk constant naar stemopdrachten. Wanneer je dus een bericht typt en je iPhone pikt een stem op, dan wordt de opgevangen tekst door je bericht geschreven.

2. Tips voor een persoonlijke beltoon op je iPhone

Standaard heeft elk van je contacten dezelfde beltoon en trillingen. Wanneer je telefoon dan gaat weet je pas wie er belt als je de iPhone oppakt (of er naar kijkt als het scherm naar boven ligt).

Je kunt echter bij je beste vrienden (of mensen die je eigenlijk niet zo mag) een eigen beltoon en trilling instellen. Zo weet je wie er belt zonder eerst te moeten kijken wie het is. Dan kun je er dus voor kiezen om meteen de telefoon te pakken of dat het eigenlijk nog wel even kan wachten.

Open de app ‘Contacten’ op je iPhone;

Tik op de contactpersoon waarvan je de beltoon (en trilling) wilt aanpassen;

Rechtsboven tik je vervolgens op ‘Wijzig’;

Kies voor ‘Beltoon’, scrol naar beneden en kies het geluid dat je wilt instellen;

Tik daarna op ‘Trilling’;

Selecteer een van de trillingen of scrol naar beneden en maak een eigen trilling door te kiezen voor ‘Maak nieuwe trilling’ (vergeet dan niet om op ‘Bewaar’ te tikken);

Keer terug naar het overzicht van je contactpersoon en tik op ‘Gereed’.

3. Snel je locatie markeren met Apple Kaarten

Soms is het handig om je huidige locatie even snel te markeren. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijker je auto terugvinden als je die ergens in de drukke binnenstad hebt geparkeerd. Met Apple Kaarten gaat dat razendsnel, en je hoeft hiervoor niet eens de app eerst te openen.

Tik met je vinger op de Apple Kaarten-app en houd hem even ingedrukt;

In het menu dat verschijnt kies je vervolgens voor ‘Markeer mijn locatie’;

De app zet een pin in de app op je huidige locatie;

Wanneer je dan wilt teruglopen naar je oude locatie, start je Apple Kaarten en kies je voor ‘Route’. Als de optie niet beschikbaar is, moet je eerst nog even op de ‘Geplaatste speld’ tikken die je daarvoor hebt gezet.

Meer tips en trucs voor iPhone en iPad

Vond je deze tips interessant en wil je eigenlijk nog meer leuke tips? Check dan de functies die (stiekem) aanstaan en je meteen moet uitzetten. We hebben ook nog 4 Apple Watch-functies die je eigenlijk ook eens moet proberen.