Ben je klant van Ziggo? Trap dan niet in deze gevaarlijke nepmail

Ben jij een klant van Ziggo of heb jij een abonnement gehad bij de provider? Let dan goed op, want deze gevaarlijke nepmail over Ziggo wordt op dit moment veel verspreid!

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Gevaarlijke mail over Ziggo

Opgelet als je een abonnement hebt bij Ziggo! Er gaat een gevaarlijke phishingmail rond over de provider, waarmee oplichters gegevens van gebruikers proberen te stelen. In de mail wordt gesteld dat je account een beveiligingsupdate nodig heeft, maar dat is in de praktijk helemaal niet waar. Er is geen beveiligingsupdate beschikbaar voor accounts van Ziggo en klanten met een abonnement of account hoeven dus niks te doen.

Heb jij een soortgelijke mail over Ziggo binnengekregen? Let dan goed op, want het gaat om een gevaarlijke nepmail over Ziggo. Zorg er daarom voor dat je het bericht zo snel mogelijk verwijdert, zodat je zeker weet dat je gegevens veilig blijven. Klik daarnaast niet op knoppen of links in de mail, want die leiden naar gevaarlijke websites. Via die links proberen oplichters persoonlijke gegevens van je te verzamelen en toegang te krijgen tot je accounts.

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Valse informatie over Ziggo Account

In de nepmail over Ziggo wordt nog meer valse informatie verspreid. Zo noemen de oplichters dat Ziggo je diensten tijdelijk kan blokkeren als je niet op tijd in actie komt. Het lijkt daarom alsof je toegang verliest tot Ziggo Go en je mailadres niet meer kunt gebruiken als je geen actie onderneemt. Dat is natuurlijk niet waar, want het is helemaal niet nodig om je account opnieuw te verifiëren. Klik daarom niet op de knop in deze gevaarlijke mail.

Heb je toch op de link geklikt? Sluit de pagina dan direct en verwijder de nepmail over Ziggo. Heb je persoonlijke gegevens ingevuld op de website achter de link? Dan is het verstandig om het wachtwoord van je Ziggo-account zo snel mogelijk te wijzigen. Wijzig dit wachtwoord ook bij andere accounts, als je daar vrijwel dezelfde inloggegevens gebruikt. Bij twijfel kun je ook contact opnemen met de klantenservice van Ziggo via de officiële website van de provider.

Zo herken je phishing

Heb je op de link geklikt in de nepmail over Ziggo en bankgegevens ingevuld? Neem dan meteen contact op met je bank of creditcardmaatschappij. Zij kunnen je verder helpen en bepaalde afschrijvingen controleren. Er kan ook een nieuwe creditcard aangevraagd worden, mocht dat nodig zijn. Het is daarnaast verstandig om een virusscan uit te voeren op je smartphone, tablet of laptop, voor het geval er malware op je apparaat is terechtgekomen.

Dit soort nepmails over Ziggo en andere bedrijven kun je vaak herkennen aan de opmaak. De stijl sluit niet aan bij officiële berichten van Ziggo en in de mail wordt benadrukt dat je direct actie moet ondernemen. Dit zijn vaker strategieën die door oplichters worden gebruikt om snel gegevens te stelen. Controleer daarnaast altijd de afzender van een mail en klik niet zomaar op links in berichten over je account.

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Steeds meer nepmails

De nepmail over Ziggo wordt nu veel verspreid, dus het is belangrijk om de komende tijd alert te zijn bij de berichten die je binnenkrijgt. Zeker als er mails zijn die dreigen met deadlines of bepaalde blokkades, is de kans groot dat het om phishing gaat. Dit is een bekende methode bij oplichters, zij proberen slachtoffers zo onder druk te zetten en paniek te veroorzaken. Op die manier zijn slachtoffers sneller geneigd om op een (gevaarlijke) link te klikken.

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Twijfel je of het om een nepmail over Ziggo gaat? Ga dan handmatig naar de officiële website van Ziggo. Zo voorkom je dat je op een nagemaakte inlogpagina terechtkomt en geef je oplichters geen kans. Wees ook alert op mogelijke nepmails van andere providers, zeker na het datalek van Odido worden steeds meer gevaarlijke mails gedeeld. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!