Op een warme dag lekker in de zon zitten is natuurlijk ontzettend fijn, maar je iPhone denkt daar heel anders over. Hier moet je op letten!

Dit is waarom je de iPhone nooit buiten op tafel moet leggen als het warm is

Even snel een terrasje pakken en je iPhone op tafel leggen? Het klinkt onschuldig, maar op een warme zomerdag is dat eigenlijk één van de slechtste plekken voor je toestel. Zeker als de zon er vol op schijnt. Je iPhone kan namelijk verrassend slecht tegen hitte en dat merk je sneller dan je denkt.

Veel mensen denken dat regen of kou gevaarlijk is voor een smartphone, maar warmte is minstens net zo’n probleem. Een iPhone wordt van zichzelf al warm tijdens het gebruik. Leg je hem daarna ook nog eens in de volle zon op een hete tafel, dan loopt de temperatuur razendsnel op.

En dat heeft de nodige gevolgen. Eerst wordt het scherm wat dimmer van je toestel. Daarna kan je iPhone trager aanvoelen of tijdelijk stoppen met opladen. In extreme gevallen verschijnt er een melding dat de iPhone te warm is geworden. Dan kun je hem pas weer gebruiken zodra het toestel is afgekoeld. Apple bouwt die beveiliging niet voor niets in, want te veel hitte kan de onderdelen beschadigen.

Het vervelende is dat een tafeltje dat buiten staat vaak warmer is dan je denkt. Zeker een metalen of donkere tafel wordt bloedheet in de zon en je iPhone ligt dan op een soort kleine koekenpan op te warmen.

Ook een hoesje helpt niet altijd. Sommige dikke cases houden de warmte juist vast. Dat is handig in de winter, maar minder fijn tijdens een hittegolf.

Laat je iPhone tijdens een warme dag daarom liever in de schaduw liggen en houdt de zon een beetje in de gaten. Je kunt je toestel ook altijd in je tas of je binnenzak stoppen als je hem niet gebruikt. Of laat hem gewoon lekker binnen liggen, da’s natuurlijk nog veel beter.

