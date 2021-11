Geheime functies voor iOS 15: deze 6 iPhone-trucs ken je (vast) nog niet

In iOS 15 zitten veel geheime functies voor je iPhone. Sommige functies zijn superhandig en zou je eigenlijk moeten weten. Geen nood, want iPhoned heeft ze voor je verzameld. Dit zijn zes verborgen functies (plus een extra minitip!) die je nog vast niet kent.

6 geheime functies voor iOS 15 die je nog niet kent

Zelfs al heb je alle opties van iOS doorgespit op je iPhone, toch zijn er altijd onderdelen die je over het hoofd ziet. Sommige features zijn simpelweg handig, maar andere opties besparen je ook tijd. We hebben een leuke mix voor je bij elkaar gezet. Welke tip kende jij nog niet?

1. Thuisscherm aanpassen: volgorde wijzigen of verwijderen

In iOS 14 kon je al de verschillende thuisschermen aanpassen door ze uit te zetten. In iOS 15 zijn daar meerdere functies bij gekomen. Zo is het nu mogelijk om een pagina (compleet met apps) te verwijderen of de volgorde te wijzigen.

Houd je vinger ingedrukt op een lege plek op het scherm tot de apps beginnen te wiebelen. Tik vervolgens op het balkje onderaan het scherm dat weergeeft hoeveel thuisschermen je hebt (dit zijn de stippen).

Je kan nu de volgorde van de thuisschermen wijzigen door ze te verplaatsen. Door het vinkje weg te halen onder één van de thuisschermen en op het minteken te tikken, haal je de hele pagina met apps weg. De apps blijven overigens nog wel op je iPhone staan en zijn beschikbaar in de Appbibliotheek.

2. Livetekst gebruiken vanuit Safari

In iOS 15 zit een nieuwe functie Livetekst waarmee je tekst uit magazines, foto’s of informatieborden kan kopiëren naar je iPhone. In Safari zit deze functie nu ook verwerkt. Hiermee kan je snel een url of stukje tekst kopiëren vanaf een reclamebord of visitekaartje. Hiervoor moet de adresbalk in Safari wel onderaan staan.

Open Safari en verwijder de aanwezige tekst uit de adresbalk. Tik vervolgens met je vinger op de lege adresbalk. Tik in het tekstballonnetje op ‘Scan tekst’ en in het onderste gedeelte van je scherm wordt de camera-app geopend. Richt de camera op de tekst en tik vervolgens op ‘Voeg in’. De tekst verschijnt daarna in Safari.

3. ‘Drag en drop’ met tekst en afbeeldingen

In iOS 15 kun je nu tekst en foto’s verslepen en verplaatsen (drag en drop). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere foto’s vanuit de app Foto’s naar Telegram te slepen of tekstberichten (ook met foto’s) uit Berichten naar Notities.

Open de Berichten-app en houd je vinger ingedrukt op het bericht dat je wil verplaatsen. Versleep je vinger samen met het bericht. Gebruik vervolgens een andere vinger om de andere berichten één-voor-één te selecteren.

Nu wordt het wat lastig, want terwijl je de berichten vasthoudt moet je met je andere vinger de app openen waarin je de gegevens wil plakken. Open de Notities-app en sleep de tekst naar een nieuwe notitie.

4. Alarmklok makkelijker aanpassen

Niet supervernieuwend, maar wel een van de geheime functies van iOS 15 die handig is om te weten. Wanneer je regelmatig de alarmklok gebruikt op je iPhone, ben je er misschien achter gekomen dat het aanpassen soms best omslachtig werkt.

Je moet dan in het overzicht eerst op ‘Wijzig’ en op het ingestelde alarm tikken. Daarna kun je aanpassingen maken. In iOS 15 kun je nu meteen op het ingestelde alarm tikken om aan te passen en hoef je niet meer eerst op wijzig te tikken.

5. Aankomst delen in Kaarten

Als je onderweg naar een vriend of familielid bent, is het slim om even door te geven wanneer je er bent. Dat kan ook in Apple Kaarten. Hierin is het zelfs mogelijk om iemand altijd op de hoogte te stellen wanneer je naar een bepaalde locatie gaat. Komt je vast goed van pas als je bijvoorbeeld wekelijks bij je ouders gaat lunchen. Je hoeft dan niet meer je aankomsttijd elke keer handmatig door te geven.

Je moet de locatie die je wil delen wel in je favorieten hebben staan. Om een locatie aan je favorieten toe te voegen, tik je op het plusteken boven ‘Voeg toe’. Heb je eenmaal de gewenste locatie in de favorieten staan? Dan tik je op ‘Meer’ en op het informatiebolletje naast de locatie. Kies voor ‘Voeg persoon toe’ en selecteer de persoon die je wil toevoegen. Tik aansluitend op ‘Gereed’.

Heeft de ontvanger een iPhone? Dan krijgt hij of zij de melding in iMessage. Anders worden ze op de hoogte gesteld via een sms. We moeten wel toegeven: via sms kwamen de berichten niet altijd goed door.

6. Nieuw tabblad in Safari op achtergrond openen

Open je veel tabbladen in Safari? En vind je het ook niet vervelend dat een nieuw tabblad automatisch wordt geopend? Daar is wat aan te doen. Deze functie is niet alleen voor iOS 15, maar wel enorm handig. Met deze instelling open je nieuwe pagina’s op de achtergrond en kun je rustig blijven surfen op de huidige pagina terwijl de andere sites op de achtergrond wordt geladen.

Open ‘Instellingen’ en scrol naar beneden. Ga naar ‘Safari’ en scrol weer naar beneden. Tik op ‘Open links’ en kies voor ‘Op achtergrond’. Wanneer je nu in Safari een link ingedrukt houdt, kun je voor de optie ‘Open op achtergrond’ kiezen.

Verrassing, we hebben nog een extra minitip: wanneer je nu met twee vingers tegelijk op een link in Safari tikt, wordt het tabblad ook op de achtergrond geopend.

