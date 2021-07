iOS 15: Zo herken en kopieer je tekst uit foto’s met Live Text

Met Live Text in iOS 15 kun je tekst uit foto’s kopiëren, zelfs wanneer het kiekje nog niet is gemaakt. Zo werkt de nieuwe iPhone-functie.

Zo werkt Live Text in iOS 15

De iPhone-camera wordt dankzij iOS 15 een stuk slimmer. Vanaf dan kun je namelijk tekst met de lens kopiëren. Dit is bijvoorbeeld handig als je op reis bent en een informatiebord tegenkomt in een voor jou vreemde taal, of wanneer je gewoon geen zin hebt om informatie over te typen.

Met Live Text (of in het Nederlands: Livetekst) kun je de tekst direct kopiëren en opzoeken wat er staat. Extra tof is dat het ook werkt voor kiekjes die al gemaakt zijn.

Open de Camera-app op je iPhone en richt je toestel op een stuk tekst; Wacht heel eventjes, als het goed is zie je nu rechtsonder het Live Text-icoon verschijnen; Zodra het stuk tekst uit de foto wordt gehaald kun je erop drukken; Nu kun je een stukje tekst selecteren, dit kopiëren of hier bijvoorbeeld meer informatie over opzoeken.

Druk je op kopiëren, dan kun je het stukje tekst in iedere app en/of website plakken. Hierbij wordt alleen de tekst meegenomen, dus niet het plaatje waar het vandaan komt.

Krijg je het Live Text-icoon niet in beeld? Probeer je camera dan iets stabieler te houden, of even met de afstand te spelen. Soms helpt het om iets dichterbij de tekst te komen met je iPhone-camera, of juist iets verderaf te gaan staan.

Livetekst werkt ook met foto’s die je al hebt gemaakt. Hiervoor open je de Foto’s-app en ga je naar een kiekje met tekst erin. Na eventjes wachten duikt het Live Text-icoon linksonder in beeld op, waarna je de tekst kunt kopiëren of meer informatie opzoeken.

Let op: iOS 15 is nog niet beschikbaar voor het grote publiek. De nieuwste iPhone-update komt later dit jaar uit, maar is momenteel wel als testversie beschikbaar. Je moet daarom de publieke bèta van iOS 15 op je iPhone hebben om Live Text te kunnen gebruiken.

