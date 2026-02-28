Formule 1 goedkoper kijken (zónder Viaplay): dit zijn je alternatieven

Het nieuwe Formule 1 seizoen begint op 6 maart – wil je alle races volgen maar vind je Viaplay te duur, probeer dan deze alternatieven!

Formule 1: alternatieven voor Viaplay

Het nieuwe Formule 1 seizoen start weer bijna, met op 6 maart de Grand Prix van Australië. Zit jij al helemaal klaar om alle kwalificaties en wedstrijden te volgen? Dan heb je slechts een paar mogelijkheden bij het kiezen van streamingdiensten. Viaplay heeft sinds een aantal jaar de uitzendrechten van de Formule 1 in handen, maar verhoogt de abonnementsprijzen regelmatig.

Prijzen van Viaplay

Op dit moment heb je bij Viaplay de keuze uit drie verschillende abonnementen. Het basis jaarabonnement kost 16,99 euro per maand, bij deze optie krijg je advertenties te zien voor een jaarbedrag van 203,88 euro. Voor een standaard jaarabonnement betaal je 19,99 euro per maand, dat is 239,88 euro per jaar (t/m 29-03-2026 betaal je slechts 179 euro voor 1 jaar). Het abonnement duurt dan eveneens twaalf maanden, maar je krijgt geen reclames te zien. Voor het maandelijkse abonnement zonder reclames leg je 21,99 euro neer. Vind je reclames geen probleem, dan betaal je 19,99 euro per maand.

Formule 1 via F1 TV

Vind je de prijzen voor Viaplay te hoog en ben je op zoek naar alternatieven om goedkoper naar de Formule 1 te kijken? Dan is F1 TV de juiste keuze, want je kijkt dan voor een veel lagere prijs naar de F1-kwalificaties en -races! Je krijgt F1 TV standaard bij Viaplay, maar een afzonderlijk abonnement op de streamingdienst is veel voordeliger.

F1 TV is de officiële streamingdienst van de Formule 1 en is veel goedkoper dan Viaplay. Met de dienst kijk je naar alle F1-sessies, waaronder de kwalificaties en de races. Daarvoor moet je wel het juiste abonnement kiezen, want F1 TV biedt drie maandelijkse opties aan.

1. F1 TV Access

Het goedkoopste abonnement is F1 TV Access voor 3,99 euro per maand. Met dit abonnement luister je naar de teamradio’s, zie je exclusieve programma’s en content van de raceweekenden en kijk je naar herhalingen van de races.

2. F1 TV Pro

Wil je iedere kwalificatie en race live volgen? Dan kom je uit bij het F1 TV Pro-abonnement, waarvoor je maandelijks 11,99 euro betaalt. Dat is veel goedkoper dan Viaplay, terwijl je reclamevrij naar alle F1-sessies kijkt. Daarnaast heb je toegang tot alle liveboordcamera’s, teamradio’s en kijk je naar de F2, F3, F1 Academy en Porsche Supercup. Deze opties ontbreken bij het goedkopere abonnement, maar krijg je er bij F1 TV Pro wel bij.

3. F1 TV Premium

Bij de derde van deze alternatieven voor Viaplay betaal je maandelijks 17,99 euro, je kijkt de Formule 1 dan op meerdere apparaten tegelijk live in 4K. Met het duurste abonnement kijk je de Formule 1 dus nog steeds goedkoper dan bij Viaplay. Let wel op, want bij Viaplay krijg je er nog veel meer series en films bij. Dat is bij F1 TV niet het geval, bij deze streamingdienst krijg je enkel F1-content. Op deze manier is de streamingdienst veel voordeliger dan Viaplay.

Alternatieven Formule 1 gratis uitproberen

Bij deze alternatieven van F1 TV krijg je een proefabonnement van zeven dagen, zodat je zelfs eerst even gratis naar de Formule 1 kunt kijken. Bevalt de streamingdienst? Dan kun je voor één van de drie maandabonnementen of voor het jaarabonnement kiezen. Laatstgenoemde kost 142,99 euro (11,91 euro per maand), je krijgt dan voor een lagere prijs toegang tot alle functies van het duurste maandabonnement. Vind je F1 TV nog steeds te duur en wil je de Formule 1 nóg goedkoper kijken? Lees dan hier hoe je voordelig naar alle races kijkt via een VPN!