Met deze truc gaat de accu van je Apple Watch véél langer mee

Gaat jouw Apple Watch (te) snel leeg? Met deze truc gaat de accu van je Apple Watch veel langer mee!

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Apple Watch accu

Draag jij je Apple Watch vrijwel iedere dag, bijvoorbeeld om je trainingen bij te houden? Het is in dat geval belangrijk dat de accu van je Apple Watch het lang genoeg volhoudt. Bij het vastleggen van trainingen verzamelt je Apple Watch veel data, waardoor de smartwatch (te) snel leeg kan gaan. Gelukkig is daarvoor een eenvoudige oplossing, want een simpele truc zorgt ervoor dat je Apple Watch veel minder snel leeg gaat.

De nieuwste generaties van de Apple Watch beschikken allemaal over een always-on scherm. Dit scherm blijft – zoals de naam al doet vermoeden – altijd aan, maar dat zorgt er ook voor dat de accu van je Apple Watch sneller leeg gaat. Alle Apple Watches lichten bovendien automatisch op, zodra je een bepaalde polsbeweging maakt. Hoe langer het scherm van je Apple Watch aan staat, hoe meer stroom de smartwatch verbruikt. Met deze truc op je Apple Watch voorkom je dat het scherm onnodig actief is.

Schakel deze functie in

Alle uitvoeringen van de Apple Watch beschikken over de Theatermodus. Met deze modus op je Apple Watch voorkom je dat je scherm oplicht bij een polsbeweging. Het horloge gaat automatisch op ‘stil’ en het always-on scherm gaat op zwart. Deze functie zorgt er dus voor dat het scherm van je Apple Watch minder lang actief is, waardoor de accu van de smartwatch veel langer meegaat. Zo schakel je de Theatermodus op je Apple Watch in:

Open het Bedieningspaneel op je Apple Watch door op de zijknop te drukken; Tik op het icoon met twee theatermaskers; Druk weer op de zijknop om het Bedieningspaneel te sluiten.

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Met de Theatermodus ingeschakeld reageert je Apple Watch niet meer op het optillen van je pols. Dat bespaart veel stroom, want het scherm van de Apple Watch gaat regelmatig onnodig aan. De functie zorgt er bovendien voor dat het always-on scherm inactief wordt, waardoor de accu van je Apple Watch het veel langer volhoudt. Het scherm van je Apple Watch verbruikt immers heel veel energie, maar de Theatermodus voorkomt dat.

Meer over de Apple Watch

Heb jij een lange training voor de boeg? Of ga je de hele dag wandelen en wil je de work-out vastleggen? Het is dan verstandig om de theatermodus in te schakelen, zodat het scherm van je Apple Watch niet onnodig oplicht. Door het scherm van je Apple Watch zo min mogelijk te gebruiken houdt de accu het veel langer vol. De Theatermodus komt daarnaast natuurlijk van pas in de bioscoop of het theater, zodat het scherm van je Apple Watch geen overlast veroorzaakt.

Heeft je Apple Watch voldoende accu? Of zit je training erop? Vergeet de Theatermodus dan niet uit te schakelen, zodat je Apple Watch weer automatisch inschakelt als je jouw pols optilt. Een andere manier om langer met de accu van je Apple Watch te doen is door het inschakelen van de energiebesparingsmodus, lees hier hoe je dat doet. Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!