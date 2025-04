Zo gaat de accu van je Apple Watch dagen mee (zónder op te laden)

Draag jij je Apple Watch dagelijks, maar gaat de accu van de smartwatch niet lang genoeg mee? Daarvoor heeft Apple een handige oplossing bedacht!

Accu van de Apple Watch

Apple heeft de accuduur van de Apple Watch al jaren niet aangepast. De Apple Watch Ultra gaat maar liefst 36 uur mee, tegenover 18 uur bij de Apple Watch Series 10 (en eerdere reguliere uitvoeringen). Met deze accuduur zouden de nieuwste Apple Watches probleemloos een dag mee moeten gaan, maar bij intensief gebruik is dit soms helaas niet het geval.

Doe je regelmatig work-outs, die je bijhoudt met je Apple Watch? Of gebruik je de smartwatch om te navigeren? Dan is het goed mogelijk dat de Apple Watch het minder lang volhoudt dan de geschatte accuduur. In dat geval is het aan te raden om de energiebesparingsmodus in te schakelen. Apple introduceerde deze functie in watchOS 9, met de juiste instellingen gaat je Apple Watch dagen langer mee. Zo doe je dat.

Energiebesparingsmodus inschakelen

Wil je dat de accu van jouw Apple Watch veel langer meegaat? Zet dan de energiebesparingsmodus aan. De feature is beschikbaar op de Apple Watch Series 4 en nieuwer, Apple Watch SE en de Apple Watch Ultra (2). Om de energiebesparingsmodus te gebruiken moet de smartwatch op watchOS 9 of nieuwer draaien. Is dat het geval? Schakel de energiebesparingsmodus als volgt in:

Druk op de zijknop van je Apple Watch; Tik op het batterijpercentage in het Bedieningspaneel; Open ‘Energiebesparingsmodus’; Kies voor ‘Schakel in voor…’; Selecteer tot slot ‘3 dagen aan’.

In het menu van de energiebesparingsmodus krijg je de keuze tussen één, twee of drie dagen. Bij laatstgenoemde blijft de functie zo lang mogelijk ingeschakeld, waardoor de accu van de Apple Watch langer meegaat. Zo voorkom je dat je de smartwatch snel aan de lader moet leggen, want de Apple Watch verbruikt veel minder energie. Dit is handig, vooral als je een aantal dagen van huis bent of de smartwatch intensief gebruikt.

Zo lang gaat de Apple Watch mee

Het grote voordeel van de energiebesparingsmodus is dat de accu van je Apple Watch maar liefst 36 uur meegaat. Bij de Apple Watch Ultra (2) is dat zelfs 72 uur. Dat is een verdubbeling in vergelijking met de standaard accuduur van de smartwatch, waardoor de Apple Watch dagen meegaat. Let wel op, want in de energiebesparingsmodus wordt een aantal functies van de Apple Watch beperkt. Zo wordt het always-on display uitgeschakeld en vinden er geen hartslagmetingen op de achtergrond plaats.

Daarnaast krijg je geen meldingen om een work-out te beginnen en registreert de smartwatch geen onregelmatige, hoge of lage hartslag. Wil je dit wel? Dan kun je de energiebesparingsmodus ook alleen tijdens work-outs inschakelen. Druk daarvoor op de Digital Crown (of digitale kroon) aan de zijkant van de Apple Watch en kies voor ‘Instellingen > Work-out’. Zet daar de schakelaar achter ‘Energiebesparingsmodus’ aan, zodat de accu minder snel leeg gaat als je een work-out bijhoudt op je Apple Watch.

Apple Watch kopen

