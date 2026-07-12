Je zet je iPhone op de verkeerde manier uit: zo gaat dat véél sneller

Druk jij meerdere knoppen in om je iPhone uit te zetten? Dan schakel je jouw iPhone op de verkeerde manier uit. Zo gaat dat veel sneller!

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iPhone uitschakelen

Het uitschakelen van je iPhone klinkt als een simpele taak, maar is de afgelopen jaren flink veranderd. Waar je bij eerdere iPhones simpelweg de zijknop in moest drukken om het apparaat uit te zetten, gaat dat bij nieuwe iPhones een stuk ingewikkelder. Je moet tegenwoordig twee verschillende knoppen tegelijk indrukken om het toestel opnieuw op te starten. Welke knoppen dat precies zijn blijft voor veel gebruikers even zoeken.

Bij iPhones met Face ID moet je één van de volumeknoppen en de zijknop ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen. Houd deze knoppen even ingedrukt, vervolgens verschijnt een overzicht van digitale knoppen. Veeg daar over ‘Zet uit’ om je iPhone uit te schakelen. Is dit de manier waarop je jouw iPhone altijd uitschakelt? Dan doe je dat op de verkeerde manier, want er is een veel snellere weg om je iPhone uit te zetten.

Zo gaat dat veel sneller

In iOS 18 heeft Apple een nieuwe knop toegevoegd aan je iPhone. Sinds die softwareversie kun je jouw iPhone uitschakelen via het Bedieningspaneel. Daar vind je rechtsboven een simpele button, die je ingedrukt moet houden om je iPhone volledig uit te zetten. Zo heb je geen combinatie van fysieke knoppen meer nodig om het toestel opnieuw op te starten. Je vindt de handige knop als volgt op je iPhone:

Ontgrendel je iPhone; Open het Bedieningspaneel; Dat doe je door rechtsboven op het scherm naar beneden te vegen. Houd de powerknop rechtsboven in beeld ingedrukt; Veeg tot slot over ‘Zet uit’.

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Zo werkt dat op iPadOS Gebruik jij naast je iPhone ook een iPad? In dat geval vind je dezelfde knop in het Bedieningspaneel op je iPad sinds iPadOS 18. Zo heb je bij de tablet eveneens geen fysieke knop meer nodig om het apparaat uit te schakelen.

De verborgen knop in het Bedieningspaneel is de snelste manier om je iPhone uit te schakelen. Dat overigens niet alleen, want de digitale knop is ook een simpele manier om je iPhone weer te vergrendelen. Heb je de digitale powerknop ingedrukt? Dan moet je de iPhone daarna weer ontgrendelen met Face ID of met je toegangscode. Dat geldt ook als je iPhone niet is uitgeschakeld en je de knop in het Bedieningspaneel alleen hebt ingedrukt.

Meer iPhone-tips

De handige knop in het Bedieningspaneel van je iPhone is dus niet alleen een snelle manier om het toestel uit te schakelen, maar ook om je iPhone te vergrendelen. Je hebt iOS 18 en nieuwer nodig om de knop in het Bedieningspaneel te gebruiken. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!