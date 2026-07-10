Problemen met het opladen van je iPhone? Dat komt door deze functie

Heb jij problemen met het opladen van je iPhone? Dan ben je niet de enige, want deze problemen worden veroorzaakt door een functie van Apple. Zo schakel je die uit!

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Problemen met opladen van de iPhone

Haalt de accu van jouw iPhone het einde van de dag niet meer? En heb je een relatief nieuwe iPhone? In dat geval is de kans klein dat de accu in je iPhone nu al verouderd is. De accu van je iPhone moet het einde van de dag dan nog gemakkelijk halen, mits je iPhone voldoende is opgeladen. Juist dat is bij veel gebruikers een probleem, omdat een slimme functie van Apple ervoor zorgt dat je iPhone niet meer standaard tot 100 procent oplaadt.

De functie ‘Geoptimaliseerd opladen’ is door Apple ontworpen om de levensduur van je accu te verlengen. Met de feature ingeschakeld laadt je iPhone snel op tot 80 procent, maar de resterende 20 procent wordt pas aangevuld vlak voor je jouw iPhone van de lader haalt. Je iPhone volgt hiervoor je dagelijkse routine en voorkomt met deze instelling dat je batterij onnodig lang op 100 procent onder spanning staat. Deze functie heeft ook een nadeel, want je iPhone is hierdoor lang niet altijd voldoende opgeladen.

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Zo schakel je de functie uit

Word je regelmatig wakker met een iPhone die niet volledig is opgeladen? De kans is groot dat dit wordt veroorzaakt door ‘Geoptimaliseerd opladen’. Deze functie zorgt ervoor dat je iPhone pas op het laatste moment volledig oplaadt, maar dat is niet altijd even handig. Zeker als je een onregelmatig slaapritme hebt is de kans groot dat je iPhone niet op de juiste momenten volledig is opgeladen. Schakel daarom de volgende functie uit:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Batterij’; Kies voor ‘Opladen’; Schakel ‘Geoptimaliseerd opladen’ uit.

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Geoptimaliseerd opladen is een handige functie, maar komt niet bij alle situaties van pas. De functie leert van je dagelijkse routine, al is dat alleen mogelijk als je een bepaald ritme hebt. Op die manier weet je iPhone op welke tijd je wakker wordt en wanneer de accu volledig moet zijn opgeladen. Heb je een periode waarin je op onregelmatige tijden opstaat? Zet de functie dan uit, want zo voorkom je problemen met het opladen van je iPhone.

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Heb je juist wél een dagelijkse routine en word je rond dezelfde tijd wakker? Je kunt de functie dan beter inschakelen, want zo gaat je accu veel langer mee. De batterij in de iPhone verslechtert minder snel met deze instelling ingeschakeld. Heb je nog steeds problemen met het opladen van je iPhone, zelfs na het uitschakelen van ‘Geoptimaliseerd opladen’? Controleer dan de oplaadkabel en maak de laadpoort van je iPhone een keer goed schoon.

Het is daarnaast aan te raden om de batterijconditie van je iPhone te controleren. Dat doe je onder ‘Instellingen > Batterij > Batterijconditie’. Heeft je iPhone een maximumcapaciteit van minder dan 80 procent? Doorgaans wordt dan aangeraden om de accu te laten vervangen, zodat je iPhone weer wat langer meegaat. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en volg ons op TikTok!