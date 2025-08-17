UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition: het stoerste hoesje voor je iPhone?

Een goed hoesje moet je iPhone beschermen, maar hij mag er ook best wel stoer uitzien. De UAG Monarch Pro Limited Edition is zowel stevig als opvallend!

Pluspunten Goede bescherming

Goede bescherming Stoer uiterlijk Minpunten Prijzig

Prijzig Alleen voor iPhone 16 Pro Max en Samsung Galaxy S25 Ultra

UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition: is dit het stoerste hoesje voor je iPhone?

Het UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition-hoesje (een hele mond vol) ziet er op het eerste gezicht behoorlijk imposant uit. Vooral de gele panelen en het hoekige design zorgen ervoor dat hij echt opvalt.

Maar wat dit hoesje ook speciaal maakt is het gebruik van ultum (de gele stukken). Dit is een kunststof die bekend staan om zijn uitstekende mechanische en thermische eigenschappen. Het wordt veel gebruikt in onder andere de lucht- en ruimtevaart, medische sector en elektronica.

Vind je deze gele panelen maar niets? Dan is er ook een versie met stukjes carbon die minstens net zoveel de aandacht trekken: de Forged Carbon met koper Limited Edition Monarch Pro. Verder zijn beide hoesjes gelijk aan elkaar.

Hoesje met opvallende look en prima bescherming

Dat een hoesje er opvallend uitziet is natuurlijk leuk, maar de bescherming is een stuk belangrijker. Gelukkig hoef je je daar ook geen zorgen over te maken met UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition-hoesje.

De hoeken hebben een extra dikke bescherming en er zit een hoge rand om het camera-eiland en het scherm van de iPhone. Daarnaast heeft de UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition ook een goede valbescherming. Volgens de specificaties kan je iPhone hiermee een val overleven tot 7,6 meter.

Leuk om te weten: hij voldoet ook aan de MILSPEC-standaard. MILSPEC is de afkorting voor ‘Military Specification’. Het is een manier om aan te geven dat een product voldoet aan militaire eisen.

Het hoesje ligt fijn in de hand, maar maakt je iPhone wel iets dikker. De knoppen van je iPhone zijn goed in te drukken omdat ze dankzij het hoesje wat groter zijn. En we moeten eerlijk zijn: dat is eigenlijk best wel fijn. Het hoesje heeft ook een ingebouwde magsafe, dus hij is makkelijk te gebruiken met al je MagSafe-accessoires. Ook de kaarthouder die we gebruikten bleef prima zitten.

Nadelen UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition

Dat het hoesje opvalt is een ding wat zeker is. Hij is ook zeker wel stoer te noemen. Maar er kleeft wel een nadeel aan de UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition. Hij is namelijk alleen beschikbaar voor de iPhone 16 Pro Max (€ 1.246,-) en er is een versie voor de Samsung Galaxy S25 Ultra.

Daarnaast is ook de prijs vrij fors. De adviesprijs is 149,95 euro. Maar hij is inmiddels ook wat goedkoper te vinden bij sommige aanbieders. Maar dan is meer dan honderd euro voor een hoesje nog steeds aan de stevige kant.

Conclusie mini-review UAG Monarch Pro Limited Edition

Het UAG Monarch Pro Ultum Limited Edition is een ontzettend cool hoesje voor je iPhone 16 Pro Max. Hij voelt stevig aan en je hebt ook echt het gevoel dat je iPhone tegen een stootje kan. Het grote nadeel is natuurlijk de prijs. De adviesprijs van 149,95 euro is behoorlijk fors, maar als je een beetje rondkijkt is hij goedkoper te vinden. Daarnaast is deze variant van het hoesje alleen beschikbaar voor de iPhone 16 Pro Max en de Samsung Galaxy S25 Ultra. Dat is wel jammer voor bezitters van andere iPhones.

