Dit jaar heeft Apple veel nieuwe apparaten uitgebracht. Maar mijn Apple-product van het jaar kan er maar één zijn: de iPhone 16 Pro Max!

Mijn Apple-product van het jaar is de iPhone 16 Pro Max (dit is waarom)

De iPhone 16 Pro Max klinkt misschien als een makkelijke keuze als Apple-product van het jaar. Het is immers de allerbeste iPhone die Apple tot nu toe heeft gemaakt. Maar de snellere chip, de nieuwe cameraregelaar of de verbeterde ultragroothoeklens zijn niet de belangrijkste redenen dat de Pro Max mijn keuze is geworden.

Begrijp me niet verkeerd: de nieuwe functies en features zijn allemaal prima verbeteringen. Maar er is nóg een nieuwe feature die de iPhone 16 Pro Max mijn Apple-product van het jaar heeft gemaakt. De iPhone 16 Pro Max is dit jaar namelijk groter dan ooit.

Het is niet heel veel groter, maar het is een goed begin. De iPhone 15 Pro Max had namelijk een scherm van 6,7 inch. Bij de iPhone 16 Pro Max is dit nu 6,9 inch. Daar merk je niet meteen heel veel van als je hem voor de eerste keer uit het doosje haalt. Maar als je de iPhone echt gaat gebruiken, dan is de extra schermruimte zeker welkom.

Stiekem wil ik al jaren een grotere iPhone. Maar ja, de grootste iPhone ter wereld vind ik toch echt net iets teveel van het goede. Een goed compromis zou een iPhone ter grootte van een iPad mini zijn.

iPad mini als extra grote iPhone

Ik heb ook echt wel eens overwogen een iPad mini als iPhone-vervanger te gebruiken. Maar hoe graag ik het ook zou willen: een iPad (mini) heeft op dit moment simpelweg niet alle functies van een iPhone. Er is bijvoorbeeld nog steeds geen WhatsApp-app op de tablet en de camera van de iPhone is natuurlijk ook nog eens stukken beter.

Toekomstmuziek

Volgens de laatste geruchten gaat de iPhone 17 Pro Max dezelfde afmetingen krijgen als de iPhone 16 Pro Max. Dus het lijkt erop dat Apple de Pro Max niet nog een keer groter gaat maken. Dat is jammer, maar het begin is er met de iPhone 16 Pro Max.

Daarnaast zou een vouwbare iPhone die je kunt losklappen ter grootte van een iPad ook een prima oplossing zijn. Maar volgens de laatste geruchten gaat dat nog een paar jaar duren. Maar goed, Apple gaat de goede kant op met de iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max kopen

Vind jij de iPhone 16 Pro Max ook het Apple-product van het jaar en wil je er eigenlijk zelf ook een kopen? De iPhone is 16 Pro Max is op dit moment te koop voor € 1.359,-.

