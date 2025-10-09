Plaud Note review: transcriberen is geen probleem meer met dit pasje

Plaud Note maakt het véél eenvoudiger om te transcriberen, maar hoe goed werkt dat? Je leest het in deze review van Plaud Note!

Bij vergaderingen, interviews en bijeenkomsten worden regelmatig belangrijke zaken besproken. Het is in dat geval handig om transcripten te maken, zodat je later kunt teruglezen wat er precies is gezegd. Helaas gaat daar vaak veel tijd in zitten, zeker als je de gesprekken handmatig moet transcriberen. Daar biedt Plaud een oplossing voor, want het bedrijf heeft een compact pasje onder de naam Plaud Note uitgebracht. Je krijgt het kaartje voor 135,92 euro.

Met dit apparaatje moeten transcripten geen probleem meer zijn. Plaud Note maakt met behulp van kunstmatige intelligentie automatisch transcripten van je gesprek. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het pasje in- en weer uitschakelen. Dat klinkt enorm handig, maar hoe goed werkt het compacte toestel in de werkelijkheid? En is die het geld waard? Je leest dat in onze review van Plaud Note!

Installatie

De Plaud Note wordt geleverd met een oplaadkabel en bijbehorend hoesje. In de doos komt ook een handleiding met alle stappen om het kaartje te installeren. Om dat te doen hebben we de gratis applicatie van Plaud geïnstalleerd, vervolgens maakt het kaartje binnen een aantal stappen verbinding. Plaud activeert na het verbinden automatisch het Starter Plan, maar de optie om te upgraden naar een betaald abonnement verschijnt niet lang daarna in beeld.

Je hebt voor bepaalde functies van Plaud een betaald abonnement nodig, daar komen we later op terug in deze review. In de applicatie vind je verder alle onderdelen die je nodig hebt in één duidelijk overzicht. Je ziet bovendien wat de accuduur van het kaartje is, dat wel zo handig is als je binnenkort een vergadering of meeting hebt. Op de app en installatie hebben we weinig aan te merken, alles werkt naar behoren. We navigeren eenvoudig door de applicatie en alle features zijn gemakkelijk te vinden naar onze mening.

Design

Het ontwerp van de Plaud Note valt direct op. Het kaartje is ontzettend compact en heeft het formaat van een betaalpas. Dat is natuurlijk niet zonder reden, want je neemt het apparaatje daardoor gemakkelijk mee. Sterker nog: je merkt niet eens dat de Plaud Note in je tas zit. Het kaartje komt bovendien met een pashouder met ondersteuning voor MagSafe. Zo klik je het pasje eenvoudig op de achterkant van je iPhone.

Wij zijn erg te spreken over het compacte en slanke ontwerp van de Plaud Note. Het is een groot voordeel dat het kaartje met een pasjeshouder komt en je deze niet apart hoeft aan te schaffen. Helaas heeft deze pasjeshouder wel een nadeel, want het is enorm lastig om de Plaud Note eruit te halen. Voordeel is natuurlijk dat je het pasje niet snel kwijtraakt, maar de Wallet had wat ons betreft beter een schuifsysteem kunnen hebben.

Het dunne ontwerp van de Plaud Note heeft helaas ook een keerzijde, want het kaartje is te slank voor een usb-c-opening. In plaats daarvan heeft Plaud gekozen voor een eigen connector, waar een speciaal kabeltje voor meegeleverd wordt. Hoewel we gelukkig geen losse kabel hoeven aan te schaffen, hadden we liever ondersteuning voor usb-c of draadloos opladen gezien. Nu moeten we weer een extra kabeltje bewaren, terwijl dat met de komst van usb-c juist niet meer de bedoeling is.

Transcriberen

Het belangrijkste van de Plaud Note is natuurlijk het transcriberen. Met één lange druk op de knop begint het pasje met opnemen, op dezelfde manier stop je de opname. Dit voelt natuurlijk aan, zeker omdat het kaartje kort trilt om aan te geven dat de opname is gestopt of is gestart. Deze knop is slim geplaatst, waardoor je het kaartje niet uit de pasjeshouder hoeft te halen om de button in te drukken. In de applicatie kun je de audio vervolgens laten transcriberen. Over de privacy hoef je geen zorgen te hebben, want de data blijft versleuteld door encryptie. Dat is wel zo handig bij belangrijke vergaderingen en besprekingen.

We merken dat het transcriberen ontzettend goed werkt bij de Plaud Note. Het kaartje heeft geen moeite met verschillende sprekers of accenten en registreert de Nederlandse taal vrijwel zonder problemen. Zo nu en dan betrappen we de Plaud Note op een fout, maar die maakt de tekst niet onbegrijpelijk. Het is de verwachting dat de software in de toekomst nóg beter wordt, door het verbeteren van kunstmatige intelligentie en taalmodellen. Het maken van de opsomming en zelfs een mindmap werkt heel goed én snel. De Plaud Note doet wat het moet doen, want de transcripten worden nagenoeg perfect aangeleverd.

Nog een voordeel is dat je bij het transcriberen kunt kiezen uit verschillende templates in de applicatie. Op die manier wordt de tekst direct op de juiste manier vormgegeven. Wij zijn hier erg over te spreken, want dit is een handig hulpmiddel om de transcripten op de juiste manier in te richten. We zijn daarnaast enthousiast over de indeling van de applicatie, waar je alle transcripten in mappen kunt indelen. Zo zijn ze eenvoudig én overzichtelijk terug te vinden.

Beperkingen

Dat de applicatie ontzettend goed is weet Plaud ook, want het bedrijf heeft een groot deel van de functies helaas achter een betaalmuur geplaatst. In totaal kun je drie templates uitproberen en maandelijks tot driehonderd minuten opnemen zonder kosten. Andere gratis functies zijn het importeren van audio, het samenvoegen van opnames en het labelen van sprekers. Wil je een AI-hulp, professionele templates en meer minuten om op te nemen? Dan moet je bijbetalen, dat duidelijk het verdienmodel van Plaud is.

Logischerwijs is dit voor ons het grootste nadeel van de Plaud Note. Zeker als je bijna dagelijks vergadert zijn driehonderd minuten niet genoeg. Je bent dan aangewezen op het Pro-abonnement (9,30 euro per maand) of Unlimited-abonnement (20,90 euro per maand). Dit zijn behoorlijke bedragen, waardoor het in sommige gevallen gunstiger is om je opnames op een andere manier te transcriberen. Het is zonde dat je maandelijks nog dit bedrag moet neerleggen, zeker gezien de originele prijs van de Plaud Note.

Plaud Note review: conclusie

Plaud Note biedt op dit moment dé manier om gesprekken eenvoudig te transcriberen. Het pasje heeft een stijlvol en compact ontwerp, waardoor je het kaartje gemakkelijk overal mee naar toe neemt. De applicatie werkt intuïtief en het opnemen van audio is zo gebeurd. De transcripten zijn van hoge kwaliteit en bevatten slechts zo nu en dan foutjes. Helaas komt daar ook de grootste beperking bij kijken, want je krijgt maar driehonderd minuten aan audio gratis per maand. Voor gebruikers die veel vergaderen, interviews houden of andere gesprekken moeten transcriberen is dit waarschijnlijk aan de lage kant. Je moet in dat geval een behoorlijk maandelijks bedrag neerleggen voor een abonnement. Wil je het jezelf zo gemakkelijk mogelijk maken? In dat geval is de Plaud Note het maandelijkse bedrag zeker waard, het is op dit misschien wel de beste dienst om transcripten te maken. Blijf je onder de driehonderd minuten aan luistertijd? We raden de Plaud Node dan zonder twijfel aan, want daarmee bespaar je véél tijd die je eigenlijk nodig zou hebben om te transcriberen.

