Dreame L40 Ultra review: nooit meer stofzuigen én dweilen

De Dreame L40 Ultra neemt zowel het stofzuigen als dweilen van je over. Hoe goed werkt de geavanceerde robotstofzuiger? Wij hebben de robot voor je getest!

Dreame L40 Ultra review

De Dreame L40 Ultra is één van de geavanceerdste robotstofzuigers van het moment. De slimme robot neemt zowel het stofzuigen als dweilen van je over en komt met uitschuifbare onderdelen ook bij de hoeken. Dat is niet alles, want na het stofzuigen wordt de zak automatisch geleegd in het reservoir. Ook de dweil wordt vanzelf weer gereinigd. Het enige dat je moet doen is het waterreservoir bijvullen en legen, net als de stofzak.

Je hebt weinig omkijken naar de Dreame L40 Ultra, maar daarvoor leg je wel een flink bedrag neer. De robotstofzuiger heeft een startprijs van maar liefst 1199 euro. Is de Dreame L40 Ultra dat geld waard, of kun je beter zelf blijven stofzuigen en dweilen? En hoe slim is de robotstofzuiger daadwerkelijk? Dat lees je in onze Dreame L40 Ultra review!

Installatie van de robotstofzuiger

De Dreame L40 Ultra wordt geleverd met een basisstation en verschillende onderdelen. Het pakket met de robotstofzuiger is daardoor behoorlijk groot én zwaar, maar is verdeeld in meerdere kleinere dozen. Dat maakt het installeren van het apparaat erg gemakkelijk, want iedere doos wijst zichzelf bij het uitpakken. Meegeleverd wordt speciaal schoonmaakmiddel, dat de robotstofzuiger gebruikt bij het dweilen. Ook het verbinden gaf geen problemen, door middel van een qr-code hadden we de Dreame zo geïnstalleerd.

Bij het installeren van de Dreame L40 Ultra valt het direct op hoe praatgraag de robotstofzuiger is. Iedere stap wordt toegelicht, maar dat gebeurt helaas in het Engels. De app is wel beschikbaar in het Nederlands, de robotstofzuiger zelf communiceert alleen in het Engels. Heel erg is dat niet, al was Nederlands wel een mooie toevoeging geweest. Het installeren van het basisstation, de robotstofzuiger en het verbinden met internet nam bij ons ongeveer tien minuten in beslag.

We konden daarna nog niet direct aan de slag met de Dreame L40 Ultra, want het apparaat moet eerst een plattegrond maken van de ruimte. Daarvoor hebben we de meeste meubels van de grond gehaald waar mogelijk, om de robotstofzuiger zo alle ruimte te geven. Binnen tien minuten had de Dreame een accurate plattegrond gemaakt van het appartement. Hier hebben we wel zelf nog een aantal aanpassingen aan gemaakt, al was dat wel even zoeken in de app.

App van Dreame kan beter

Bedienen van de Dreame L40 Ultra gaat voornamelijk via de app. Wij vonden de applicatie in het begin even zoeken, omdat een aantal functies ontbreekt of goed verstopt is. Voor deze review hebben we de robotstofzuiger gebruikt in een appartement, met drempels die helaas te hoog bleken voor het apparaat. Dat zorgde voor problemen bij het maken van de plattegrond, want de robotstofzuiger had geen toegang tot bijvoorbeeld de badkamer of de eerste slaapkamer.

In eerste instantie probeerden we daarom om deze kamers zelf toe te voegen aan de plattegrond, maar die optie geeft Dreame niet. Het is wel mogelijk om meerdere verdiepingen toe te voegen, om zo toch de ruimtes in kaart te brengen. Dat is jammer, want voor dit geld verwacht je een app die probleemloos werkt. Toch werd dit probleem vanzelf opgelost, want na een paar schoonmaakrondes werden de kamers alsnog automatisch toegevoegd door de slimme robot.

Verder hebben we de mogelijkheid om meubels en tapijten in de app toe te voegen aan de plattegrond. Dat werkte niet altijd goed, zo bleek het erg lastig om een tapijt na het toevoegen weer te verwijderen of te verplaatsen op de kaart. Het is in ieder geval fijn dat de app zoveel mogelijkheden heeft, zo kun je zelf de volgorde van de robotstofzuiger instellen bij het schoonmaken en hoe intensief dit gebeurt. De app werkt niet heel intuïtief, dus het heeft even tijd nodig om deze onder de knie te krijgen.

Ook leuk: in de app kun je de live locatie van de robotstofzuiger volgen. Verder beschikt de applicatie over geavanceerde functies, zo kun je geplande opdrachten invoeren om het schoonmaken te automatiseren. Dit vinden wij een groot pluspunt, niets is zo fijn als thuiskomen in een schoongemaakt huis. De app werkt verder prima en maakt snel verbinding met de Dreame L40 Ultra, al mag de indeling overzichtelijker.

Zelfstandig stofzuigen

We zijn erg te spreken over de opties die je hebt bij het instellen van de stofzuiger. Met de CleanGenius gebruikt de Dreame L40 Ultra kunstmatige intelligentie om je huis schoon te maken. Dat werkt enorm goed, de robotstofzuiger gaat zelfstandig te werk en mist eigenlijk geen kruimel. Twee keer per week doet de Dreame een rondje door ons appartement en dat is meer dan genoeg. Tot nu toe hebben we de ‘ouderwetse’ stofzuiger er zelf niet meer bij hoeven pakken.

Groot voordeel van de Dreame L40 Ultra is het uitschuifbare ‘armpje’. Bij hoeken of randen van de muur schuift er een onderdeel uit het apparaat, zodat ook de randen goed worden meegenomen bij het stofzuigen. Een mooie toevoeging, want we merken dat de robotstofzuiger ook bij de randen vrijwel geen vuil mist. In het begin had de Dreame wat moeite met het tapijt, maar daar biedt de ‘Grondig schoonmaken’-functie in de app een oplossing voor. Ook het vloerkleed wordt nu goed schoongemaakt.

Met de LiDAR-scanner navigeert de Dreame L40 Ultra vrijwel probleemloos door het appartement. Botsingen zijn zeldzaam, maar de tafelpoten van de eettafel blijven helaas wel moeilijk voor het apparaat. Heel vreemd is dat niet, want ook een robotstofzuiger van deze prijs kan geen wonderen verrichten bij deze schuine tafelpoten. De robot is een vrij groot toestel, dus we halen de stoelen steeds van de grond om ruimte te maken voor de Dreame. Dat is aan te raden, want zo wordt ook het gebied onder de tafel goed gereinigd.

Uitschuifbare dweilen

Misschien wel de beste functie van het apparaat: de Dreame L40 Ultra kan ook dweilen. Dat gebeurt erg goed, want de robotstofzuiger beschikt over twee borstels die op de grond worden gedrukt. Daardoor maakt de Dreame de vloer grondig schoon, mede door het bijgeleverde schoonmaakmiddel. In praktijk werkt dat enorm goed, het apparaat laat geen sporen achter en haalt (lichte) vlekken weg. Boven het tapijt worden de dweildoeken automatisch opgetild, zodat het vloerkleed niet onnodig nat wordt. De detectie van het vloerkleed gaat nog wel eens mis, dus dat is een verbeterpunt voor de software van Dreame.

Net als bij het stofzuigen kunnen de borstels uitschuiven, zodat ze ook de randen en hoeken van de kamer meenemen bij het schoonmaken. Hier zijn we erg over te spreken, de Dreame L40 Ultra mist geen plek of rand. Na het dweilen droogt de vloer ook mooi op, er blijven geen strepen van het dweilen achter. De écht vieze plekken hebben we van tevoren al deels schoongemaakt met een doekje, zodat de robotstofzuiger de rest kon doen. Dat werkte goed, met de Dreame hebben we geen andere dweil meer nodig.

Na het dweilen maakt de Dreame L40 Ultra de borstels zelf schoon. Dat is niet alles, want ze worden ook gedurende drie uur (naar eigen voorkeur aan te passen) gedroogd. Daaraan merk je dat het om een high-end product gaat, want dit zorgt ervoor dat de doeken niet gaan stinken of vies worden. Dit schoonmaaksysteem werkt goed, we nemen de dweilborstels eens paar maand mee in de was en dat is meer dan genoeg.

Basisstation bijvullen (en schoonmaken)

Het stofzuigen en dweilen kun je dus grotendeels overlaten aan de Dreame L40 Ultra, maar het basisstation moet je wel zelf bijhouden. Dit is een vrij groot reservoir, waarvoor je een goede plek moet zoeken in de (woon)kamer. Gelukkig ziet het basisstation er vrij strak uit, waardoor het niet misstaat in de hoek van de kamer. In het station vind je een bak voor vuil en schoon water. We hebben de robotstofzuiger nu een maand in gebruik en hebben deze waterreservoirs twee keer moeten legen en bijvullen. Dat is een kleine moeite voor de hoeveelheid taken die de Dreame overneemt.

De stofzak is nog lang niet vol, we vermoeden dat je die eens in de zoveel maanden moet vervangen. Dat is het enige nadeel van het basisstation, want je moet bepaalde onderdelen opnieuw inslaan. Het toestel wordt geleverd met schoonmaakmiddel en borstels voor het dweilen, maar die zijn na een tijd aan vervanging toe. Daarvoor zijn we afhankelijk van de onderdelen die Dreame aanbiedt, dat een probleem kan worden als er nieuwe generaties van de robotstofzuiger op de markt komen met andere onderdelen. Gelukkig kun je voor deze onderdelen voorlopig ook terecht bij andere aanbieders als Amazon.

Dreame L40 Ultra review: conclusie

De Dreame L40 Ultra is een enorm geavanceerde robotstofzuiger, die als daadwerkelijke vervanger geldt voor je stofzuiger en dweil. Met behulp van kunstmatige intelligentie maakt de robot je huis schoon, zelfs als je er niet bent. Door de uitschuifbare ‘arm’ en dweilborstels worden ook de randen van de vloer goed meegenomen en wordt er geen centimeter overgeslagen tijdens het schoonmaken. De slimme robot stoot in principe nergens tegen aan, maar het kan geen kwaad om stoelen of andere meubels gemakkelijker neer te zetten voor de Dreame. Zo wordt echt ieder hoekje meegenomen in de schoonmaakronde. In de Dreame-app heb je als gebruiker veel mogelijkheden bij het instellen van de robotstofzuiger. Deze app is even zoeken, maar daarna kun je de Dreame L40 Ultra naar je eigen wens bedienen. Het is jammer dat de robotstofzuiger niet in het Nederlands communiceert, al neemt dat niet weg dat het apparaat enorm goed schoonmaakt. Je legt een behoorlijk bedrag neer voor de robotstofzuiger, maar dan heb je ook geen omkijken meer naar je vloer. De Dreame L40 Ultra is daarom dé uitkomst als je stofzuigen of dweilen uit handen wilt geven.

