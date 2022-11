WhatsApp lekt gegevens 5 miljoen Nederlanders (zo check je het)

Er is een flink WhatsApp-lek geweest waarmee de gegevens van 5,4 miljoen Nederlanders zijn buitgemaakt. Wil je weten of jij ook de dupe bent? Dat kun je zelf checken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp lekt gegevens 5,4 miljoen Nederlanders

Een hacker biedt op internet een database aan met 487 miljoen WhatsApp-nummers. De website Cybernews heeft nader onderzoek gedaan en een gedeelte van de nummers gecheckt. Alle nummers bleken inderdaad van een WhatsApp-account te zijn.

De enorme collectie bevat WhatsApp-nummers uit verschillende landen. Zo komt de meeste gegevens (45 miljoen nummers) uit Egypte. Italië staat op de tweede plek met 35 miljoen gegevens, daarnaast zijn er 32 miljoen WhatsApp-gegevens van Amerikanen gelekt. Nederland (5,4 miljoen gegevens) en België (3,1 miljoen gegevens) staan een stuk lager op de lijst.

De hacker zegt dat hij ‘zijn eigen manieren heeft gebruikt’ om de gegevens buit te maken. De WhatsApp-gegevens staan te koop op een populair hacker-forum. Zo wil hij voor de Amerikaanse nummers 7000 dollar zien.

Zo check je of jouw data gelekt is

Wil je weten of jouw gegevens in gevaar zijn na dit WhatsApp-lek? Dat kun je (binnenkort) checken op de website ‘have i been pwned‘. Je kunt daar je telefoonnummer of e-mailadres invullen en op ‘pwned?’ klikken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let er wel op dat je jouw telefoonnummer met landcode invult. Dat betekent dat je bij een Nederlands nummer begint met +31. Overigens kun je op deze website ook checken of je telefoonnummer of e-mailadres al eerder bij een hack is buitgemaakt.

Daarnaast is het altijd verstandig om in WhatsApp chats of gesprekken van onbekende nummers vrijwel onmiddellijk te blokkeren. Tik hiervoor op de chat en op het nummer, boven aan het scherm van je iPhone. Scrol naar beneden en kies voor ‘Blokkeer <nummer>’.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!