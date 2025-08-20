Deze 3 veelgevraagde functies komen (eindelijk) naar de iPhone 17

De iPhone 17 verschijnt volgende maand! Volgens geruchten krijgt de iPhone 17 drie veelgevraagde functies. Dit zijn ze.

iPhone 17

De nieuwe iPhones van 2025 komen eraan! Volgende maand zien we de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Het instapmodel van dit jaar krijgt naar verluidt een aantal functies, waar gebruikers al heel lang om vragen. Ben je benieuwd wat je bij de reguliere iPhone 17 kunt verwachten? Deze veelgevraagde functies komen over enkele weken eindelijk naar de iPhone 17.

1. ProMotion met always-on

Sinds 2022 beschikken de Pro-modellen over een geavanceerd scherm met ProMotion, waarmee een verversingssnelheid van 10 Hz tot 120 Hz wordt ondersteund. In 2023 werd dit uitgebreid met always-on, zodat de tijd en achtergrond ook zichtbaar blijven als je de iPhone niet gebruikt Dit was lang een exclusieve feature voor de Pro-modellen, maar Apple brengt deze veelgevraagde functie dit jaar eindelijk naar de iPhone 17.

Het scherm van de reguliere iPhone krijgt een grote update en heeft voor het eerst ondersteuning voor ProMotion. Waar de iPhone 16 (Plus) nog een verversingssnelheid heeft van 60 Hz, wordt dat bij de iPhone 17 maar liefst 120 Hz. Dat betekent dat het always-on scherm eveneens voor het eerst naar de ‘normale’ iPhone komt. Dit is een grote verbetering, want voor deze veelgevraagde functie heb je geen iPhone 17 Pro meer nodig.

2. Groter scherm

Apple introduceert niet alleen nieuwe functies bij het scherm van de iPhone 17, maar past ook de afmetingen van het display aan. Volgens geruchten wordt de iPhone 17 een slag groter dan de iPhone 16. Laatstgenoemde heeft een 6,1-inch scherm, bij de iPhone 17 wordt dat een 6,3-inch display. Dat is voor veel gebruikers goed nieuws, want zo hoef je voor een groter scherm niet meer geld neer te leggen bij de volgende iPhone.

De Pro-modellen beschikken sinds 2024 over grotere displays dan de reguliere iPhones. De iPhone 16 Pro heeft een 6,3-inch scherm, bij de iPhone 16 Pro Max is dat zelfs een 6,9-inch display. Het is de verwachting dat de iPhone 17 hetzelfde scherm als de iPhone 16 Pro krijgt. Zo krijgt de iPhone 17 met het grotere schermformaat en het always-on display twee functies, waar gebruikers al lang op wachten.

iOS 26.

3. Verbeterde camera

Niet alleen het scherm van de iPhone 17 wordt veel beter, ook de camera krijgt een grote upgrade. Apple heeft de camera’s aan de achterzijde van de iPhone regelmatig van verbeteringen voorzien, maar dat geldt niet voor de frontcamera. Dat gebeurt bij de iPhone 17 naar verluidt wél, want de telefoon krijgt een 24-megapixel frontcamera. Dat is een grote verbetering, zo heeft de iPhone 16 nog een 12-megapixelcamera aan de voorzijde.

Het maken van selfies en portretfoto’s gebeurt bij de iPhone 17 in voor hogere kwaliteit door de verbeterde frontcamera. Daarnaast heeft de lens minder moeite met het maken van foto’s en video’s bij weinig licht. Deze verbetering werd al jaren verwacht bij de iPhone, maar Apple heeft de frontcamera sinds de iPhone 11 nauwelijks aangepast. Bij de iPhone 17 zien we deze veelgevraagde functie dus wel.

Release van de iPhone 17

Naast het nieuwe scherm en de verbeterde frontcamera zien we vooral kleine veranderingen bij de iPhone 17. De telefoon krijgt vermoedelijk de nieuwe A19-chip en is beschikbaar in een reeks opvallende kleuren. Het ontwerp van het toestel blijft verder onveranderd, dat wordt vrijwel hetzelfde als we bij de iPhone 16 zagen. Lees hier in welke kleuren de iPhone 17-serie waarschijnlijk beschikbaar is:

We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe iPhone, want Apple brengt de iPhone 17-serie al over enkele weken uit. De nieuwe iPhones van het jaar worden traditiegetrouw in september aangekondigd. Over enkele weken weten we zeker welke nieuwe functies naar de iPhone 17 komen én hoe duur het toestel wordt. Benieuwd wanneer het iPhone 17-event plaatsvindt? Bekijk hier meer over de release van de iPhone 17! Wil je niks missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: