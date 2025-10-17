Deze verbetering maakt nieuwe iPhones véél veiliger – en zo werkt die

Apple heeft bij alle nieuwe iPhones een belangrijke verbetering doorgevoerd, die de toestellen veel veiliger maakt. Zo zit dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhones van 2025

De nieuwe iPhones van 2025 zijn uitgebracht! Apple heeft de nieuwe toestellen voorzien van veel verbeteringen. Alle iPhones hebben een langere accuduur, verbeterde frontcamera en een nieuwe processor. Apple heeft de A19- en A19 Pro-chip geïntroduceerd, die ervoor zorgen dat de nieuwe iPhones weer wat sneller zijn. Dat is niet de enige verandering, want deze processors maken alle nieuwe iPhones van 2025 ook veel veiliger.

Apple heeft een extra beveiligingslaag bij deze toestellen geïntroduceerd, die de iPhones moet beschermen tegen aanvallen die misbruik maken van fouten in de software. Apple noemt dit Memory Integrity Enforcement (MIE), dat ervoor zorgt dat hackers of applicaties met malware geheugenfouten in de software niet kunnen misbruiken. Op die manier zijn de nieuwe iPhones veel veiliger, omdat ze beter beschermd zijn tegen digitale aanvallen.

Onzichtbare controle

Apparaten hebben regelmatig te maken met geheugenfouten in de software. Dat is ook wel eens het geval bij de iPhone, waarvoor Apple vaak tussentijdse softwareversies uitbrengt. Het duurt doorgaans even voordat deze updates beschikbaar zijn, in de tussentijd kan er een risico bestaan dat hackers softwarefouten proberen te misbruiken. Dat is met Memory Integrity Enforcement niet meer het geval, omdat deze functie alle acties van applicaties op je iPhone continu controleert.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Door geheugenfouten in de software kunnen applicaties of hackers soms toegang krijgen tot delen van het systeem op je iPhone. Dat is niet de bedoeling en maakt de iPhone kwetsbaar voor digitale aanvallen. Memory Integrity Enforcement controleert daarom voortdurend of apps alleen het geheugen gebruiken dat echt van hen is. Dat gebeurt met behulp van zowel de chip (Apple silicon) als het besturingssysteem.

Probeert een applicatie software te lezen of te wijzigen, terwijl die daar geen toegang tot heeft? Dan wordt de actie direct geblokkeerd, om te voorkomen dat malware geheugenfouten in de software misbruikt. Memory Integrity Enforcement staat altijd aan op de nieuwste iPhones en zorgt ervoor dat je gegevens veilig blijven. Dit heeft volgens Apple geen invloed op de accuduur of prestaties van de toestellen.

Alleen op de nieuwste iPhones

Deze extra beveiligingslaag is vooral belangrijk bij aanvallen, waarbij kwaadwillende apps diep in het systeem van je iPhone proberen te komen. Memory Integrity Enforcement voorkomt dat ze via fouten in de software toegang krijgen tot gevoelige onderdelen, waardoor je toestel beter beschermd is tegen digitale spionage of schadelijke codes. Met deze nieuwe functie is het systeem van nieuwe iPhones dus veel veiliger, dat wel zo belangrijk is bij privé- en vertrouwelijke documenten op een toestel.

Memory Integrity Enforcement is enkel beschikbaar op de nieuwe iPhones van 2025. Apple brengt de extra beveiligingslaag niet naar eerdere modellen, omdat deze onderdeel is van nieuwe hardware in de A19- en A19 Pro-chip. Het gaat dus om een combinatie van de nieuwe processor en het besturingssysteem. Wil je zeker weten dat jouw gegevens veilig blijven met Memory Integrity Enforcement? Je moet dan voor de iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) of iPhone Air kiezen. Bekijk hier de laagste prijzen: