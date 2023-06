Spotify met lossless audio komt er nu écht aan (na 6 jaar)

De populaire streamingdienst Spotify kondigde jaren geleden al aan dat er een nieuw abonnement met lossless audio aan zat te komen. Alleen wachten we daar nog altijd op. Maar aan dit lange wachten lijkt nu dan toch eindelijk een einde te komen …

Spotify met lossless audio

Al in 2017 (ondertussen maar liefst 6 jaar geleden!) zei Spotify al te werken aan een versie met lossless audio, die de naam Hi-Fi zou gaan krijgen. Die versie is er helaas nooit gekomen, maar volgens een bericht van Bloomberg komt daar nu eindelijk verandering in.

Waar Apple Music inmiddels al twee jaar lang lossless audio aanbiedt zonder daar extra geld voor te vragen als je al abonnee bent, bleef Spotify tot nog toe angstvallig achter. En nu de betere geluidskwaliteit er dan eindelijk aan lijkt te komen, blijkt dat je er waarschijnlijk ook nog extra voor moet gaan betalen.

Spotify Supremium

Spotify met lossless audio zal naar alle waarschijnlijk ook geen Hi-Fi meer gaan heten. Het ligt intussen meer voor de hand dat het Supremium gaat worden. Dat zou in elk geval de naam zijn die momenteel intern bij het bedrijf wordt gebruikt. Hoeveel duurder de Supremium-versie gaat worden is vooralsnog niet bekend.

Spotify Premium kost momenteel € 9,99 per maand. Dat is net iets goedkoper dan Apple Music, waar je inmiddels € 10,99 voor betaalt. Het vermoeden is dat de prijzen van Spotify zullen gaan stijgen, maar dat is op dit moment nog niet bevestigd. Wanneer Spotify met lossless audio daadwerkelijk beschikbaar komt, blijft ook nog even afwachten. Maar het bedrijf is dus finally almost ready, aldus Bloomberg.

