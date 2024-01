Wil je graag de zang van een bepaald liedje wegfilteren zodat je er zelf overheen kunt zingen? Moises doet het voor je op je iPhone – en nog veel meer dan dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Moises: de ideale app voor muzikanten en karaoke-fans

Apps die de zang uit een liedje wegfilteren zijn niet nieuw. Maar er zijn er niet zoveel die verrassend goed presteren en bovendien gratis zijn. Moises is dat wel, mede omdat de app gebruikmaakt van AI. Gratis geldt overigens tot op bepaalde hoogte, want voor liedjes die langer zijn dan vijf minuten, moet je alsnog in de buidel tasten. Maar voor gemiddelde popliedjes kun je dus prima met de gratis versie uit de voeten. Er is overigens ook een versie voor op je Mac beschikbaar.

Moises: De App voor Muzikanten Moises Systems, Inc 9,2 (365 reviews) Gratis via App Store via App Store

Moises is duidelijk gericht op muzikanten. Je kunt namelijk niet alleen de zang wegfilteren, maar ook de drums, de bas, of alle overige instrumenten die er nog zijn. Je uploadt een liedje, de app analyseert het en aan de hand daarvan krijg je een aantal schuifbalken voor de verschillende instrumenten. In de betaalde versie krijg je meer opties, maar de gratis versie is voor de meeste doeleinden voldoende. Vervolgens kun je de verschillende partijen met de schuifbalken dus helemaal wegfilteren, of alleen een beetje.

Nog veel meer functies

Voor veel mensen is dit waarschijnlijk al voldoende functionaliteit, mits het goed werkt (en dat doet het!). Maar Moises kan nog veel meer. Om te beginnen verschijnen tijdens het afspelen de bijbehorende akkoorden in beeld (wel beperkt in de gratis versie). Verder kun je de verschillende instrumenten ook als audiobestand exporteren. Ook het hele liedje met uitzondering van bijvoorbeeld de zang exporteren is mogelijk.

Wil je het liedje langzamer of juist sneller afspelen? Ook geen probleem! Verder kun je er voor kiezen om de zang of een ander instrument alleen links of rechts af te spelen. Het is zelfs mogelijk om Moises de tekst van het liedje te laten transcriberen. Dat laatste is nog wel een bèta-functie en die werkt dan ook nog niet optimaal.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Moises Premium

Met Moises Premium hef je alle beperkingen die in de gratis versie zitten in één keer op. Daar moet je wel wat voor over hebben, namelijk 6,99 euro per maand. Of 49,99 euro per jaar (een korting van 40 procent).

Maar zoals gezegd is de gratis versie van Moises al top. Het grootste nadeel waar je mogelijk het eerst tegenaan loopt, is dat er een beperking geldt van 5 liedjes per gebruiker per maand. Maar als je daar rekening mee houdt, is ook dat niet onoverkomelijk. Al met al is Moises een zeer functionele en gebruiksvriendelijke app!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!