Het lijkt erop dat Apple wat gaat veranderen bij de frontcamera van de iPhone 17 Air. Dit is te zien aan een opgedoken screenprotector.

Zien: deze verandering komt alleen naar de frontcamera van de iPhone 17 Air

Op deze screenprotector voor de iPhone 17 Air is goed te zien dat Apple een subtiele, maar opvallende wijziging doorvoert in vergelijking met de rest van de iPhone 17‑serie. De selfiecamera zit volgens de afbeelding links van het Dynamic Island, in tegenstelling tot zijn gebruikelijk plekje aan de rechterkant.

iPhone 17 Air: Why Apple Might Move the Front Camera to the Left



Full Article:https://t.co/vuoUXr4i8Y pic.twitter.com/8wbsXbGD57 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 26, 2025

Volgens geruchten krijgen alle modellen van de iPhone 17‑serie (inclusief de iPhone 17 Air) een nieuwe 24 MP frontcamera. Dat is best een flinke upgrade van de 12 MP-selfiecamera die in de iPhone 16‑serie zit. Maar dat verklaart niet waarom de frontcamera bij de iPhone 17 Air is verplaatst. Bij de andere modellen blijven de camera en het Dynamic Island namelijk wél rechts gepositioneerd.

Geruchten zeggen dat Apple interne componenten (zoals de Face ID‑module, de batterij en meer) heeft moeten verplaatsen om ruimte te besparen. Dat Apple de frontcamera een ander plekje bij de iPhone 17 Air heeft gegeven hoeft overigens geen consequenties te hebben voor jou als gebruiker. De functionaliteit blijft vrijwel zeker gelijk.

Wel kan de gewijzigde camerapositie invloed hebben op accessoires zoals screenprotectors en hoesjes. Fabrikanten moeten dan bij de iPhone Air rekening houden met een iets andere uitsparing. Dat er nu een screenprotector is opgedoken met deze verandering, betekent dat accessoire-makers zich al aan het voorbereiden zijn.

iPhone 17 Air display en camera’s aan de achterkant

Volgens andere geruchten heeft de iPhone 17 Air aan de achterkant links een enkele camera en rechts een microfoon en LED-flitser. Deze zitten allemaal in een langwerpig camera-eiland, dat nogal lijkt op de balk aan de achterkant van Google Pixel-telefoons.

Geruchten zeggen ook dat de iPhone 17 Air een 6,6-inch tot 6,7-inch display krijgt, wat betekent dat het toestel groter zal zijn dan de iPhone 17 (6,3 inch) maar kleiner dan de iPhone 17 Pro Max (6,9 inch).