iPhone 17-event liveblog: alle updates op één plek

Het is zover: hét Apple-moment van het jaar is aangebroken. Vanavond draait alles om het grote Apple-event, volledig in het teken van de iPhone 17. In ons liveblog volg je alle onthullingen rechtstreeks, minuut voor minuut.

iPhone 17-event liveblog

Om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat Apple van start met een spectaculaire keynote. Tim Cook en zijn team lichten de sluier van de iPhone 17 op en wie weet komt er zelfs nog een legendarische ‘One more thing’. Wil je niets missen? Houd dan ons liveblog in de gaten voor alle updates, seconde voor seconde.

Wat verwachten we? Een fris nieuw design, flinke cameraverbeteringen én een gloednieuw model: de ultradunne iPhone 17 Air. Ook de Apple Watch Series 11 lijkt van de partij, naast nieuws over iOS 26 en andere software-updates.

19:43 – Oh, het is de iPhone Air!

19:40 – Alles over de iPhone 17 in een overzicht:

19:38 – Goed nieuws voor de selfiemakers, want de camera aan de voorkant heeft een flinke upgrade gekregen.

19:34 – Het scherm van de iPhone 17 kan drie keer zo goed tegen krassen dankzij Ceramic Shield 2. De A19-chip helpt met ProMotion en het always on-scherm (1Hz in deze modus).

19:30 – Op naar de iPhone!

19:28 – Je kunt niet over de Apple Watch Ultra praten, zonder in de middle of nowhere te gaan staan.

19:26 – Het is nog niet klaar, want Apple komt ook met een Apple Watch Ultra 3.

19:23 – Alles over de Apple Watch Series 11 in een overzicht:

19:22 – Draag je het horloge tijdens het slapen, dan krijg je een slaapscore met tips over wat je kunt doen om die score (en de kwaliteit van je nachtrust) te verbeteren.

– De Series 11 is dunner en steviger dan ooit, en biedt ondersteuning voor 5G. 19:18 – Dit is de Apple Watch Series 11!

19:15 – Weer een video van mensen die vertellen hoe de Apple Watch hun leven heeft gered.

19:11 – De AirPods Pro 3 kunnen tijdens het sporten je hartslag meten dankzij een kleine hartslagmeter in de oordopjes.

19:08 – Live vertaling met de AirPods Pro 3 dankzij Apple Intelligence. De vertaling van jouw woorden wordt op het scherm van je iPhone getoond.

19:07 – AirPods Pro 3 verhoogt de geluidkwaliteit en biedt betere noise cancellation (2x zo goed als de AirPods Pro 2 en 4x zo goed als de originele AirPods Pro!)

19:03 – We beginnen vanavond met de AirPods.

19:00 – We beginnen met een quote van Steve Jobs: “Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”

18:57 – Als de show half zo swingend wordt als de wachtmuziek in de livestream, komt het helemaal goed.

– Nog een kwartiertje te gaan voordat het event begint. Is de livestream al begonnen? 14:23 – Benieuwd naar de laatste geruchten over de iPhone 17-series? Daar hebben we een artikel over.