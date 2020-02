Er komt een nieuwe Apple TV aan, zo verraadt de tvOS 13.4-bèta die gisteren uitkwam. Grote vernieuwingen hoeven we niet te verwachten. De mediabox wordt wel krachtiger.



‘tvOS verraadt upgrade voor Apple TV’

Apple bracht afgelopen week de eerste bètaversies van nieuwe software-updates uit voor ontwikkelaars. In de broncode van iOS 13.4 staat bijvoorbeeld een verwijzing naar CarKey, een nieuwe techniek om je auto te ontgrendelen met je iPhone. Ook de proefversie van tvOS 13.4 bevat een interessante passage; de Apple TV wordt binnenkort vernieuwd.

De ontdekking werd gedaan door 9to5Mac. In de broncode van tvOS 13.4 staat een verwijzing naar een Apple TV met codenaam “T1125”, terwijl de huidige Apple TV 4K modelnummer J105a heeft. Waarschijnlijk verwijst uitvoering T1125 in de broncode naar een prototype dat intern gebruikt wordt om te testen. De definitieve versie gaat waarschijnlijk een ander cijfercombinatie dragen.

Wees echter niet te enthousiast. Grote vernieuwingen blijven namelijk waarschijnlijk uit. Uit de broncode van tvOS 13.4 komt enkel naar voren dat het model een A13 Bionic-processor krijgt, dezelfde chip als de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. De 4K-resolutie van de huidige Apple TV wordt niet opgekrikt. Ook de hdr-functie blijft aanwezig.



Onthulling mogelijk in maart

Samenvattend gaat de mediabox er dus op vooruit als het op snelheid en power aankomt. Het huidige model draait namelijk op een A10 Fusion-processor, die alweer een paar jaar oud is. Dankzij de vermeende A13-chip moet de Apple TV goed overweg kunnen met Apple Arcade, de onbeperkte gamedienst die afgelopen jaar gelanceerd werd.

De Apple TV-upgrade duikt al langer op in geruchten. In eerste instantie werd gedacht dat deze tijdens de keynote van afgelopen september gepresenteerd zou worden, maar een onthulling bleef uit. Mogelijk wordt de nieuwe mediabox in maart aangekondigd, wanneer vermoedelijk het volgende Apple-evenement plaatsvindt. We verwachten hier ook de Apple Tag, iPhone SE 2 en nieuwe versies van de iPad Pro en MacBook Pro te zien.

