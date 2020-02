Apple heeft de eerste bèta van iOS 13.4 uitgebracht. De meest opvallende toevoeging is CarKey, een nieuwe techniek om je autoslot te ontgrendelen via een iPhone of Apple Watch.



De verbeteringen in bèta van iOS 13.4

De bèta is alleen voor ontwikkelaars beschikbaar. Het grote publiek moet dus nog even wachten totdat de definitieve versie van iOS 13.4 verschijnt. Toch schijnt de bètaversie een eerste licht op de vernieuwingen die eraan komen. In dit artikel zetten we twee grote opvallende verbeteringen van iOS 13.4 op een rij.

CarKey: Auto openen met je iPhone

iOS 13.4 bevat verwijzingen naar “CarKey”, een nieuwe techniek waarmee je je auto kunt ontgrendelen via een iPhone of Apple Watch. CarKey heeft nfc nodig om te werken. Niet alle automodellen gaan deze nieuwe ontgrendelingsmethode daarom ondersteunen.

Op basis van de verwijzingen gaat CarKey heel simpel werken. Om je auto te ontgrendelen, hoef je alleen je iPhone of Apple Watch bij de nfc-ontvanger te houden. Vervolgens ontgrendelt je auto. De bèta van iOS 13.4 vermeldt hierbij expliciet dat je jezelf niet hoeft te verifiëren aan de hand van Face ID.

Ook staat in de softwareversie aangegeven hoe je CarKey activeert. Je voegt de digitale autosleutel eenmalig toe aan de Wallet-app, zo ontdekte 9to5Mac. Hierna kun je CarKey continu gebruiken en zelfs delen met anderen, zoals familieleden. Op die manier kunnen zij bijvoorbeeld even snel iets uit je auto halen zonder je autosleutel te hoeven gebruiken.

Universele app-aankopen

Daarnaast krijgen ontwikkelaars in iOS 13.4 de mogelijkheid om iOS- en macOS-apps als universele aankoop aan te bieden. Zo betaal je niet langer twee keer om dezelfde app op twee platformen te gebruiken. Ontwikkelaars mogen zelf beslissen of ze deze optie gaan ondersteunen. Het is dus niet zo dat je alle apps in de toekomst maar één keer hoeft aan te schaffen.

Wanneer komt iOS 13.4 uit?

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer iOS 13.4 definitief verschijnt. Eerst kunnen ontwikkelaars ermee aan de slag; zij moeten immers hun apps bijwerken. Daarna rolt de openbare bèta van iOS 13.4 uit. Hier kan iedereen in bètaprogramma aan meedoen. Zodra alle plooien zijn gladgestreken rolt iOS 13.4 uit voor het grote publiek. Uiteraard houden wij je hiervan op de hoogte.