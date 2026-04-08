Apple TV krijgt een grote update in 2026 – dit zijn alle nieuwe functies

Het is al lang tijd voor een update van de Apple TV en sinds eind vorig jaar komt die er volgens geruchten aan in 2026 – dit kun je verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vanwege alle vertragingen bij Siri verwachten we de update wel pas over een paar maanden. We zetten alle vernieuwingen voor je op een rij, zodat je kunt beslissen of je op de nieuwe Apple TV 2026 wilt wachten, of dat je nu het huidige model wilt kopen.

Design

‌Apple TV‌ krijgt maar zelden een nieuw ontwerp en daar komt in 2026 geen verandering in. De volgende versie krijgt dezelfde vorm als het huidige model en wordt weer gemaak van dezelfde zwarte kunststof. We verwachten dat de ‌Apple TV‌ van 2026 qua uiterlijk niet te onderscheiden is van de bestaande ‌Apple TV‌.

Nieuwe chip

Een nieuwe chip uit de A-serie is de belangrijkste update voor de ‌Apple TV‌ in 2026. Volgens geruchten krijgt deze de A17 Pro-chip die Apple voor het eerst in de iPhone 15 Pro-modellen heeft gebruikt. Vergeleken met de A15 Bionic-chip in de huidige Apple TV is de A17 Pro een grote update en dat is een goede reden om nog even te wachten. De A17 Pro is gebouwd op een 3-nanometerproces voor hogere snelheid en betere efficiëntie.

Aangezien Apple de update van de Apple TV al zo lang heeft uitgesteld, is het heel goed mogelijk dat deze een nog nieuwere chip krijgt, zoals de A18 of A19. Meer werkgeheugen behoort ook nog tot de mogelijkheden, vooral als de Apple TV 2026 ook een vorm van Apple Intelligence-ondersteuning heeft.

Apple Intelligence en Siri

De volgende ‌Apple TV‌ zou elk moment op de markt kunnen komen, maar nieuwe ‌Siri‌-functies zorgen voor vertraging. Apple wil de ‌Apple TV‌ introduceren met de slimmere versie van ‌Siri‌ die momenteel in ontwikkeling is, maar die nog altijd niet klaar is voor gebruik.

Mark Gurman van Bloomberg zegt dat de Apple TV gekoppeld is aan nieuwe functies op het gebied van kunstmatige intelligentie die Apple heeft uitgesteld tot september 2026. Apple was van plan om die functies in het voorjaar van 2026 te lanceren, maar het bedrijf ondervond nog steeds problemen met ‌Siri‌. Inmiddels verwachten we geen nieuwe ‌Siri‌-update tot iOS 27.

Wi-Fi 7

De Apple TV wordt mogelijk voorzien van de N1-netwerkchip van Apple, die Wi-Fi 7 ondersteunt. Wi-Fi 7 maakt gebruik van de 6 GHz-band die door nieuwere routers wordt aangeboden. 6 GHz-verbindingen zijn sneller en minder snel overbelast, wat natuurlijk wenselijk is voor een apparaat waarmee je content streamt.

Bluetooth 6

De Apple TV 4K krijgt mogelijk ook Bluetooth 6 voor het verbinden van apparaten zoals controllers en oordopjes.

Prijs en verschijningsdatum

Er gaan geruchten over een goedkopere versie van de ‌Apple TV. Apple zou dus twee modellen kunnen uitbrengen: een duurdere versie en een model met minder specificaties en een lagere prijs. Of het zou de bestaande ‌Apple TV‌ kunnen behouden als goedkope optie.

Als de nieuwe versie van ‌Siri‌ is uitgesteld tot ‌iOS 27‌ en de ‌Apple TV‌ aan die update is gekoppeld, zullen we de nieuwe ‌Apple TV‌ pas in september 2026 of later zien.