Wil je weten hoeveel uren jij dit jaar naar je favoriete Netflix-series en -films keek? Er is nu een onofficieel jaaroverzicht om jouw persoonlijke kijkgewoontes van 2020 in kaart te brengen: Netflix Wrapped.

Netflix Wrapped: zo bekijk je jouw jaaroverzicht

Ieder jaar duiken in de maand december verschillende jaaroverzichten op. Vooral Spotify toont jaarlijks je gebruikersgegevens weer in een mooi overzicht. Jammer genoeg bestaat er nog geen gelijkwaardig jaaroverzicht van jouw Netflix-kijkgedrag.

Dit jaar is er dus nog geen officieel Netflix-jaaroverzicht. Toch is er een manier om je kijkgedrag van 2020 samen te vatten. TikTok-gebruiker Niko Draca ontdekte namelijk een manier om de gegevens van je Netflix-account te achterhalen. Door middel van een Chrome-extensie is het nu mogelijk om een Netflix Wrapped-jaaroverzicht op te vragen.

Bekijk jouw Netflix Wrapped 2020

In een paar eenvoudige stappen kun jij al je kijkgedrag van Netflix inzien. Je hebt Google Chrome voor desktop nodig of een andere browser die werkt met Chrome-extensies. En natuurlijk een Netflix-account waarmee je de ene na de andere serie gebinged hebt.

VGa naar Netflix Wrapped in de Chrome Web Store en voeg deze toe aan Chrome; Open Netflix in je browser; Klik rechtsboven in naast de adresbalk op de Netflix Wrapped-extensie. Zie je de extensie niet direct in beeld? Klik dan eerst op het puzzelstukje; Klik op start; Wacht tot je gegevens worden geladen, sluit de applicatie niet tussentijds af. Let op: dit kan een aantal minuten duren; Ontdek jouw Netflix-jaaroverzicht.

Netflix Wrapped geeft je inzicht in jouw kijkgedrag. Zo toont het overzicht hoeveel uur jij naar films en series hebt gekeken. Dit is dan ook meteen het meest confronterende onderdeel van de analyse. Verder kun je ook zien op welke dagen je het vaakst Netflix gebruikt en naar welke genres je het meest kijkt.

Ben je verrast door de uitkomst? Laat ons in de reacties weten wat je van dit onofficiële jaaroverzicht vindt. Nieuwsgierig naar andere lijstjes? Check dan vooral Spotify Wrapped of lees het Google Year in Search-artikel op zustersite Android Planet.

