Year on TikTok 2020: zo bekijk je jouw jaaroverzicht

Het is december en dat betekent dat het weer tijd is voor jaarlijstjes. TikTok deelt dit jaar voor het eerst jouw Year on TikTok 2020. Kijk snel hoe jij je persoonlijke jaaroverzicht kunt zien en delen.

Lees verder na de advertentie.

Year on TikTok 2020: bekijk jouw jaaroverzicht

Dit jaar deelt sociale mediadienst TikTok voor het eerst jouw persoonlijke jaaroverzicht. De app vat alle video’s, audiofragmenten, effecten en trends van jouw jaar samen in een netjes overzicht.

TikTok presenteert Year on TikTok 2020 via een speciale banner bovenaan de Voor Jou-pagina. Het is ook mogelijk je persoonlijke overzicht te openen via de Ontdek-knop onderin het scherm, tik daarna op #YearOnTikTok. Let op, je hebt voor dit jaaroverzicht wel de laatste versie van de app nodig.

Onlangs deelde TikTok nog een top 100-lijst met een overzicht van de beste makers, video’s, memes en audiofragmenten van 2020. Met Year on TikTok maakt de app een rapportage op maat. Het catalogiseert je favoriete filters, reacties, hashtags en audiofragmenten. Volgens TikTok is het rapport gebaseerd op gegevens tot 5 december.

Deel jouw TikTok-jaaroverzicht

Zin om je overzicht met de wereld te delen? Dat kan. Je kunt je Year on TikTok-video eenvoudig verspreiden via de app. Daarmee ontgrendel je directe een zogenaamde 2021-badge die je aan je profielfoto kunt toevoegen.

Met een eindejaarrapportage voor gebruikers volgt TikTok de trend die Spotify eerder al startte met Spotify Wrapped. In dit populaire jaaroverzicht van de muziekdienst kun je zien wat je favoriete artiesten, nummers en genres van 2020 zijn.

TikTok: It Starts with You TikTok Pte. Ltd. 9,2 (223452 reviews) Gratis via App Store via App Store

Lees meer over TikTok: