Je iPhone ondersteunt straks smart home-standaard Matter (en dit heb je eraan)

Het bouwen aan een slim huis is nu vaak een gedoe – vooral omdat veel smart home-apparaten niet in verschillende ecosystemen kunnen werken. Matter maakt dit straks veel eenvoudiger en hiervan is de officiële lancering aangekondigd.

Matter 1.0

De nieuwe smart home-standaard Matter zet een grote stap voorwaarts. De Connectivity Standars Alliance en haar leden – waaronder Apple – hebben de officiële lancering van Matter 1.0 aangekondigd. Bedrijven die Matter gaan ondersteunen, beschikken nu over alle middelen om Matter in hun platforms te implementeren.

Niets staat Apple dus nog in de weg om Matter toe te voegen aan HomeKit. In een bèta zagen we dat iOS 16.1 al de basis legt voor Matter, waar in de Instellingen-app bij ‘Algemeen’ een optie ‘Matter-accessoires’ is te zien. Grote kans dus dat we vanaf iOS 16.1 al met Matter-compatibele accessoires kunnen toevoegen aan de Woning-app. We verwachten dat de iPhone-update deze maand verschijnt.

Wat is Matter?

Matter is een nieuwe smart home-standaard, die de communicatie tussen slimme apparatuur regelt. Meer dan 250 fabrikanten hebben aangegeven de smart home-standaard Matter te implementeren, waaronder ook de belangrijkste tech-reuzen: Apple, Google, Samsung en Amazon.

Voor de consument is dit goed nieuws, want Matter zorgt zo dat slimme apparaten met zo’n beetje elk ecosysteem werken – ongeacht wie de fabrikant is. Zo heb je straks de keuze uit veel meer apparaten om je slimme huis mee uit te breiden, want met ondersteuning van Matter zijn ze allemaal compatibel. Je hoef je dan geen zorgen te maken of die ene slimme lamp wel of niet met Apple HomeKit werkt.

Er is geen Matter-app of spraakassistent. Je kunt zelf kiezen of je gebruikmaakt van Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home of Samsung SmartThings om je slimme apparaten aan te sturen. En meerdere door elkaar kan ook.

Werkt Matter met mijn huidige smart home-apparaten?

Of Matter werkt met je bestaande smart home-apparaten, hangt af van de manier waarop ze met elkaar in verbinding staan. Matter werkt op basis van wifi of Thread, wat betekent dat het in veel gevallen al werkt op bestaande apparatuur. Veel producenten zullen in de komende tijd updates uitbrengen om Matter te activeren op oudere producten. Je hoeft dus niet gelijk je hele smart home te vervangen.

De Connectivity Standars Alliance zegt dat Matter na de eerste release een verscheidenheid aan smart home-producten ondersteunt, waaronder verlichting, raambekleding, veiligheids- en beveiligingssensoren, deursloten, media-apparaten, controllers en bridges.

