Apple presenteert iPhone 16e: dit is de goedkoopste iPhone van 2025

Apple heeft de eerste iPhone van 2025 officieel onthuld! De iPhone 16e is goedkoper dan de reguliere iPhones. Dit moet je weten over de nieuwe iPhone!

iPhone 16e

Apple heeft een nieuwe iPhone uitgebracht! De iPhone 16e is officieel aangekondigd, die geldt als de opvolger van de iPhone SE 2022. Bij de nieuwe smartphone heeft Apple grote verbeteringen doorgevoerd. De goedkoopste iPhone draait met de A18-chip op de nieuwste processor. Dat is dezelfde chip die we eerder bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zagen. Met deze processor heeft de iPhone 16e ondersteuning voor Apple Intelligence.

De iPhone 16e is daarmee de goedkoopste manier om Apple Intelligence in huis te halen. Het toestel komt standaard met 8 GB aan werkgeheugen, waardoor de iPhone geen moeite heeft met het verwerken van zware taken. De telefoon beschikt over een 6,1-inch oled-scherm, want Apple heeft de thuisknop eindelijk geschrapt bij de goedkoopste iPhone. Daardoor is het scherm een slag groter dan het display van de iPhone SE 2022.

Verbeterde camera

Dat Apple definitief afscheid heeft genomen van de thuisknop betekent dat de iPhone 16e niet is beveiligd met Touch ID. In plaats daarvan ontgrendel je het toestel met Face ID, zoals al langer het geval is bij de reguliere iPhones. Het opladen van de telefoon gebeurt met de usb-c-poort. Naast de thuisknop zien we de Lightning-aansluiting dus eveneens niet meer terug bij de nieuwste iPhone.

Maak je geregeld foto’s of video’s met je iPhone? Dan heeft de iPhone 16e een langverwachte verbetering, want het toestel beschikt over een 48-megapixelcamera. Dat is een grote upgrade, bij de iPhone SE 2022 was dat nog een 12-megapixelcamera. Met de nieuwste iPhone kun je op die manier foto’s en video’s met een veel hogere beeldkwaliteit maken. Dat gaat bovendien veel beter bij weinig licht, want de goedkoopste iPhone beschikt voor het eerst over de nachtmodus. De telefoon blijft beperkt tot één lens, waarmee je tot 2x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Pre-order iPhone 16e

Met het vernieuwde design lijkt de iPhone 16e op de iPhone 16. Beide toestellen beschikken over een notch, de inkeping bovenin het scherm. Ook de actieknop en SOS-noodmelding via satelliet zien we terug bij de iPhone 16e. Features als het Dynamic Island en de cameraregelaar blijven exclusief voor de reguliere iPhones. Dat verschil is ook terug te zien in de prijs, want het instapmodel is goedkoper dan de iPhone 16. De iPhone 16e is verkrijgbaar vanaf 719 euro.

Ben je enthousiast over de nieuwe iPhone? Dan kun je de telefoon binnenkort aanschaffen. Apple heeft de iPhone 16e officieel aangekondigd, de pre-order begint komende vrijdag. Dat betekent dat je de nieuwste iPhone vanaf vrijdag 21 februari kunt bestellen. Een week later verschijnt de telefoon in de winkels, dat is ook de dag dat het toestel bij je thuis wordt afgeleverd.