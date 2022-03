Hoe slecht is de iPhone SE 2022 voor het milieu?

Apple heeft hoge klimaatambities, maar weet het bedrijf die ook waar te maken? In deze analyse checken we hoe (niet) duurzaam de kersverse iPhone SE 2022 is.

Zo duurzaam is de iPhone SE 2022

Apple heeft een duidelijke missie. In 2030 moet het bedrijf volledig klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat verkochte producten géén negatieve invloed op het klimaat mogen hebben. Het bedrijf is al aardig op weg door bijvoorbeeld duurzamere energiebronnen te gebruiken, maar ook de producten moeten groener.

Het is dus een interessant moment om te bekijken hoe de nieuwe iPhone SE op dat vlak scoort. Dit toestel combineert de hardware van een iPhone 13 met de looks van een iPhone 8 en is sinds kort in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 529 euro.

Uit het duurzaamheidsrapport blijkt dat de iPhone SE 2022 duurzamer is dan zijn voorganger. Het nieuwe model, de derde generatie, heeft bijvoorbeeld een trilmotor (Taptic Engine) die van 100 procent gerecycled materiaal gemaakt is. Ook is de verpakking duurzamer vanwege het hergebruikte hout en wordt er minder plastic gebruikt.

Al met al zorgt dit ervoor dat de ecologische voetafdruk van de iPhone SE 2022 kleiner is dan zijn voorganger, zie ook onderstaande tabel.

iPhone SE 2022 Uitstoot* iPhone SE 2020 Uitstoot* 64GB 46 64GB 55 128GB 50 128GB 59 256GB 58 256GB 70 *= CO2-uitstoot in kilogram

Sterker nog, de iPhone SE 3 is met zijn CO2-uitstoot van 46KG de meest duurzame iPhone tot nog toe. Voorheen ging deze titel naar zijn voorganger, de tweedegeneratie iPhone SE die in 2020 verscheen. De meest vervuilende iPhone uit de geschiedenis is de iPhone 11 Pro Max. Dit model heeft een gemiddelde CO2-uitstoot van maar liefst ruim 101KG.

Meer over de iPhone SE 2022

De power van een iPhone 13 in het jasje van een iPhone 8: dat is de kersverse iPhone SE in een notendop. Het toestel draait op de A15-chip die we kennen van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro en is hierdoor ontzettend krachtig. Bijkomend voordeel is dat je van 5G-internet kunt genieten.

Wil je een losse iPhone SE 2022 kopen? De vanafprijs is 529 euro. Wanneer je de iPhone SE 2022 met abonnement neemt, betaal je dit bedrag in maandelijkse termijnen af. Via onze prijsvergelijker vind je gemakkelijk de beste deal. Je kunt aanbiedingen van (web)winkels onder meer filteren op prijs, opslagcapaciteit en kleur.