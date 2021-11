Hoe (niet) duurzaam is de iPhone 13?

Net als de rest van de wereld moet ook Apple een stuk duurzamer worden. Het bedrijf heeft hoge klimaatambities, maar weet het die ook waar te maken? In deze analyse checken we hoe duurzaam de iPhone 13 is.

Zo duurzaam is de iPhone 13

In 2030 wil Apple volledig klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat tegen die tijd geen enkel verkocht product een negatieve invloed op het klimaat mag hebben. Om aan deze ambitieuze doelstelling te voldoen, moeten niet alleen winkels en kantoren van Apple ‘groener’ worden, maar ook de producten.

Aangezien de iPhone 13 nu al even in de winkels ligt, leek het ons een goed moment om de balans op te maken. Tijdens de presentatie stond Apple immers uitgebreid stil bij alle manieren waarop het toestel duurzamer is gemaakt. Enkele noemenswaardige kenmerken:

Het goud op het moederbord van de iPhone 13-telefoons is van 100 procent gerecycled goud.

De trilmotor is helemaal van hergebruikt wolfraam gemaakt.

Het doosje van de iPhone 13 is van 100 procent gerecyclede houtvezels en er wordt veel minder (zo’n 35 procent) plastic gebruikt.

Klinkt goed, toch? Voor een compleet beeld moeten we echter naar de totale koolstofemissie van een toestel kijken, ook wel de ecologische voetafdruk genoemd. Dit getal geeft precies aan hoeveel koolstof een product tijdens de hele levenscyclus uitstoot. Het is dus een optelsom van het mijnen van gronstoffen, het in elkaar zetten in de fabriek tot aan het uiteindelijk weer innemen van een iPhone voor de recycling.

Harde cijfers

In onderstaande tabel hebben we per iPhone 13-model de gemiddelde ecologische voetafdruk (in totale hoeveelheid kilogram CO2-uitstoot) uitgerekend. Ter vergelijking is ook de vorige toestelserie meegenomen, de iPhone 12.

Hoe duurzaam is de iPhone 13?

De belangrijkste conclusie uit de tabel is dat de iPhone 13 daadwerkelijk duurzamer is dan zijn voorganger. Vooral bij de iPhone 12 Pro (Max) en iPhone 13 Pro (Max), respectievelijk de beste iPhones van 2020 en 2021, zijn de verschillen in ecologische voetafdruk groot.

Kijk je echter iets verder terug in de tijd, dan is het alweer een heel ander verhaal. De iPhone 8, een toestel uit 2017, stoot gemiddeld bijvoorbeeld ‘maar’ 64kg CO2 uit, net zoveel als de vrijwel identieke iPhone SE uit 2020. Uit onderstaande tabel blijkt dat er de afgelopen jaren echter ook negatieve uitschieters bij zaten, zoals de iPhone 11 Pro Max uit 2019.

Niet geheel toevallig zijn de twee toestellen met de laagste CO2-uitstoot ook direct de kleinste toestellen. Zowel de iPhone 8 als iPhone SE (uit 2020) hebben een relatief klein 4,7 inch-scherm. Andere Apple-telefoons hebben een flink groter display. Hierdoor lopen logischerwijs ook de ecologische kosten op.

Kritiek

Je kunt echter niet ontkennen dat Apple over de algehele linie stappen maakt. Er vallen wel genoeg kanttekeningen bij de officiële cijfers te plaatsen.

De meegeleverde laadkabel (Lightning naar usb-c) van de iPhone 13 zal namelijk niet in iedere oplader passen. Mensen die overstappen vanaf de iPhone 8 – een ouder toestel met idem dito adapter – moeten bijvoorbeeld alsnog een andere kabel kopen, of een ander oplaadblokje op de kop tikken.

Bovendien levert Apple sinds de iPhone 12 standaard geen adapter en headset meer mee. Een slimme zet van Apple, want hierdoor tellen de accessoires niet meer mee voor de ecologische voetafdruk van de apparaten. En heb je alsnog een oplader en/of oordopjes nodig? Dan moet je deze er los bij kopen. In beide gevallen doet Apple goede zaken.

Ommezwaai voor Apple

Duurzaamheid gaat verder dan grondstoffen en de productieketen. Minstens zo belangrijk is recycling. Dankzij het Trade In-programma van Apple is het gelukkig heel makkelijk om je oude telefoon op een nette en klimaatbewuste manier in te leveren. Als het op reparaties aankomt is het bedrijf dan weer een stuk minder behulpzaam. Al gaat dit binnenkort wel veranderen.

Apple heeft jaren tegen de reparatie-industrie gelobbyed, maar is van gedachten veranderd. Begin 2022 lanceert het bedrijf namelijk het Self Service-programma, dat in eerste instantie in de Verenigde Staten uitrolt.

Consumenten aan de andere kant van de oceaan kunnen dan originele iPhone-onderdelen bij Apple bestellen en zo zelf hun smartphone repareren. Dat klinkt natuurlijk heel fraai, maar waarschijnlijk kan de gemiddelde consument dit niet. Volgens de reparatie-experts van iFixit is de iPhone 13 namelijk ontzettend lastig te repareren: het toestel scoort een 5.

Op dat vlak kan Apple bijvoorbeeld een hoop leren van Fairphone. Dit Nederlandse merk maakt modulaire Android-telefoons waarbij je zelf onderdelen kunt vervangen en repareren.

Politiek vs Apple

Apple is waarschijnlijk niet geheel vrijwillig van gedachten veranderd. De Europese Commissie voert namelijk al jaren politieke druk uit op het bedrijf. Brussel wil fabrikanten van laptops, tablets en smartphones al langer verplichten om hun producten zo te maken dat ze makkelijk gerepareerd kunnen worden.

Een ander heet hangijzer is de mogelijke invoering van een universele oplaadstandaard. De iPhone houdt vooralsnog trouw vast aan de door Apple gemaakte Lightning-aansluiting, maar de Europese Commissie ziet veel meer in usb-c, een veel populairdere oplaadstandaard.

Moraal van het verhaal: Apple gaat het nooit toegeven, maar de ‘reparatiebuiging’ is waarschijnlijk niet vrijwillig geweest. Waarschijnlijk hebben de politieke en maatschappelijke druk op bedrijven om duurzamer te worden hieraan bijgedragen.

Conclusie: is de iPhone 13 duurzaam?

Samenvattend is de iPhone 13 duurzamer dan zijn voorganger. De ecologische voetafdruk van de nieuwe iPhone-serie is immers duidelijk kleiner geworden. Of de iPhone 13 daadwerkelijk duurzaam is, daar zullen de meningen over verschillen.

Het is immers maar net met welke telefoon je het toestel vergelijkt. Wat vaststaat is dat de iPhone 13 ontzettend lastig (zelf) te repareren is, dus Apple kan nog zeker stappen qua duurzaamheid zetten.

Toelichting bij de tabellen: de gemiddelde uitstoot per toestel is afhankelijk van de hoeveelheid opslagruimte. Een iPhone 13 met 512GB capaciteit heeft bijvoorbeeld een ecologische voetafdruk van 83 kg CO2, terwijl een versie met 128GB op 64kg blijft steken.

In de berekeningen hebben we daarom de uitstoten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal versies dat Apple verkoopt. De iPhone 13 heeft bijvoorbeeld een ecologische voetafdruk van 64 (128GB-versie), 71 (256GB-versie) of 83kg (512GB), waardoor het gemiddelde op 72.67kg uitkomt.

