De iPhone 16 Pro heeft problemen (iPhone-nieuws #43)

iPhone-bezitters melden problemen met de iPhone 16 Pro. Wat is er aan de hand? Dit en meer lees je in het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Op online forums is te lezen dat meerdere iPhone 16 Pro’s problemen hebben. Onder andere op Reddit en zelfs op de Apple Support Community wordt veel geklaagd over de nieuwe iPhone. De problemen bestaan uit het vastlopen en het spontaan herstarten van de iPhone 16 Pro (Max).

Deze maand heeft Apple plotsklaps de iPad mini 7 aangekondigd, maar volgens geruchten brengt Apple binnenkort nog drie apparaten uit. De nieuwe generaties van de iMac, Mac mini en de MacBook Pro verschijnen mogelijk volgende week al.

Er is een update beschikbaar voor WhatsApp! De chatdienst krijgt er speciale functies bij, die enkel te gebruiken zijn als je iPhone op iOS 18 draait. Met de nieuwe softwareversie kun je in iOS 18 verschillende widgets van WhatsApp toevoegen aan je beginscherm.

Volgens Apple heeft de iPhone 16 een betere batterij gekregen, maar sommige gebruikers melden juist het tegenovergestelde: de batterij is sneller leeg! De problemen komen voor bij elk van die vier iPhone 16-modellen.

Apple heeft voor volgend jaar weer vier toestellen op de planning staan, maar met een andere indeling. Het Plus-model maakt plaats voor de compleet nieuwe iPhone 17 Air, ook wel iPhone 17 Slim genoemd. Er zijn inmiddels meerdere specificaties van de iPhone 17 Air opgedoken.

Met iOS 18.1 komen er niet alleen nieuwe functies naar je iPhone, ook de AirPods Pro 2 worden voorzien van een update. Met deze update krijgen de populaire oordopjes er een aantal nieuwe features erbij.



Wil je een nieuw Apple-toetsenbord of muis? Wacht dan even. Apple is van plan om binnenkort een reeks nieuwe accessoires aan te kondigen. Het is de verwachting dat er nieuwe versies verschijnen van de Magic Mouse, Magic Trackpad en het Magic Keyboard.

Apple heeft bèta 1 van iOS 18.2 uitgebracht. Op dit moment is de update alleen beschikbaar voor ontwikkelaars en voor iPhones met ondersteuning voor Apple Intelligence. Toch zitten er behoorlijk wat functies in die ook voor wat oudere iPhones interessant zijn.

