iOS 18.4 is uitgebracht (met deze nieuwe functies voor je iPhone)

Apple heeft iOS 18.4 uitgebracht! Benieuwd welke nieuwe functies naar je iPhone komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar.

iOS 18.4

Het is weer tijd om te updaten! Apple heeft iOS 18.4 uitgebracht, waarmee een reeks nieuwe functies naar je iPhone komt. Dat is niet alles, want iOS 18.4 introduceert ook een aantal emoji op je smartphone. Daarnaast krijgt het Bedieningspaneel een aantal nieuwe opties en komt Apple Intelligence eindelijk naar Europa. Benieuwd wat er allemaal verandert op je iPhone? Dit zijn alle nieuwe functies:

1. Apple Intelligence

Apple Intelligence is vanaf iOS 18.4 eindelijk te gebruiken in Europa! De nieuwe techniek is beschikbaar in talen als Frans en Duits, de Nederlandse uitvoering laat vooralsnog op zich wachten. Toch kunnen we Apple Intelligence hier gebruiken, door de taal en regio van de iPhone aan te passen. Zet de taal op Engels (VS) en de regio op de Verenigde Staten, vervolgens kun je aan de slag met de Engelse versie van Apple Intelligence.

2. Emoji

Er zitten zeven nieuwe emoji in iOS 18.4. De emoji van een gezicht met wallen onder de ogen is waarschijnlijk het meest opvallend, maar dit zijn alle zeven emoji die je kunt gebruiken:

Een gezicht met wallen onder de ogen; Een vingerafdruk; Een boom zonder bladeren; Een wortelgroente; Een harp; Een schop; Een spetter.

3. Foto’s

Apple voert met iOS 18.4 een aantal kleine veranderingen door in de Foto’s-app. Het wordt gemakkelijker om een verzameling foto’s of video’s terug te vinden door de nieuwe filteropties in de app. Ook krijg je meer mogelijkheden om je privacy te beheren, want je kunt de albums ‘Onlangs bekeken’ (Recently Viewed) en ‘Onlangs gedeeld’ (Recently Shared) uitschakelen. Hier zetten we alle veranderingen voor je onder elkaar.

4. Bedieningspaneel

Het vernieuwde Bedieningspaneel van iOS 18 krijgt er in de nieuwste softwareversie nog meer functies bij. Apple gaat in iOS 18.4 namelijk nog een stapje verder, met drie nieuwe verbeteringen voor het Bedieningspaneel. Je krijgt er knoppen voor rustgevende muziek, Siri en ontwerpverbeteringen bij in de nieuwe softwareversie. Benieuwd wat er precies verandert? Bekijk dan hier alle vernieuwingen in het Bedieningspaneel!

5. Meer functies

Daarnaast heeft Apple een aantal kleinere verbeteringen aangekondigd voor iOS 18.4. Deze aanpassingen komen nog meer naar je iPhone met de update:

Recente zoeksuggesties in Safari;

Setup-assistent voor het opzetten van een kinderaccount;

Schermtijd applimieten blijven bestaan na het verwijderen van een app;

App Store bevat samenvattingen van gebruikersbeoordelingen;

Pauzeren en hervatten van een app download of update in de App Store zonder de voortgang te verliezen;

Nieuwe widgets voor Podcasts;

Robotstofzuigers kunnen worden toegevoegd aan de Woning-app;

Ondersteuning voor tien nieuwe systeemtalen, waaronder Bangla, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu en Urdu.

iOS 18.4 installeren

Apple heeft iOS 18.4 inmiddels uitgerold voor alle gebruikers. Je vindt de update op je iPhone onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Daar heb je de mogelijkheid om iOS 18.4 direct te installeren, of om je iPhone vannacht automatisch bij te laten werken. Wil je dat altijd? Schakel dan ‘Automatische updates’ in, zodat je iPhone altijd vanzelf bijwerkt naar de nieuwste softwareversie!