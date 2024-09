Apple brengt de beste iPhone alleen uit in de EU (en dit is waarom)

Er zijn belangrijke veranderingen doorgevoerd in iOS, waardoor Apple de beste iPhone volgens experts alleen in de EU uitbrengt. Dit is waarom.

Grote veranderingen in EU

In 2024 heeft Apple grote veranderingen doorgevoerd, die alleen zichtbaar zijn voor gebruikers in de Europese Unie. Dat komt door de Digital Markets Act (DMA) van de EU, een wet die ervoor moet zorgen dat zogeheten ‘gatekeepers’ niet te veel macht hebben. Zo’n gatekeeper is bijvoorbeeld Google met zijn zoekmachine, maar ook Apple met de App Store. Apple kondigde daarom belangrijke aanpassingen aan in januari.

Het is sinds dit jaar mogelijk om alternatieve webwinkels te installeren op je iPhone. Je kunt zo ook apps downloaden die niet in de App Store staan. Dat is niet alles, want het is zelfs mogelijk om applicaties rechtstreeks via internet te installeren. Daarnaast heeft Apple de NFC-chip opengesteld voor derden, waardoor er naast Apple Pay meer betaalmethoden beschikbaar komen. Volgens experts heeft de EU op dit moment de beste versie van de iPhone.

EU heeft veel meer functies

Gebruikers in de Europese Unie hebben sinds dit jaar veel meer functies op de iPhone. Dit worden er steeds meer, zo is de Epic Games Store recent uitgebracht voor iOS. Europese gebruikers kunnen daardoor weer Fortnite en andere spellen installeren op de iPhone, terwijl dat in bijvoorbeeld de Verenigde Staten helemaal niet mogelijk is. Apple hield dit soort aanpassingen jarenlang tegen, om de privacy en veiligheid op de iPhone te waarborgen.

In de Europese Unie heeft Apple deze veranderingen nu toch doorgevoerd bij de iPhone, omdat de wetgeving het bedrijf daartoe verplicht. Alle aanpassingen lopen tot nu toe probleemloos, waardoor experts in bijvoorbeeld de Verenigde Staten zich afvragen wanneer zij dezelfde functies krijgen. Zo is het daar nog steeds niet mogelijk om alternatieve webwinkels te installeren, of om zelf te kiezen welke apps je standaard voor bepaalde functies gebruikt. De Mac beschikt wereldwijd wel al lang over deze features.

Apple Intelligence als drukmiddel

Nu al deze aanpassingen op de iPhone probleemloos zijn doorgevoerd in de EU, is het de verwachting dat andere landen uiteindelijk soortgelijke regels zullen invoeren. Apple probeert dit tegen te gaan, door bijvoorbeeld Apple Intelligence (veel) later uit te brengen in Europa. Dat heeft volgens het bedrijf te maken met Europese regelgeving, maar is ook bedoeld om druk uit te oefenen op de EU.

Toch komen de nieuwe AI-functies later alsnog beschikbaar op de iPhone in de EU, waardoor Europese gebruikers het grootste aanbod hebben in iOS. Het besturingssysteem krijgt op die manier functies die vergelijkbaar zijn met macOS, waar je ook vrijheid hebt in het kiezen van standaardapps en webwinkels. Je iPhone verandert zo in een kleine computer, met alle mogelijkheden van macOS.

Experts: iOS in EU is nu het beste

Buiten de Europese Unie wordt met interesse gekeken naar alle (verplichte) veranderingen die Apple hier doorvoert. The Verge omschrijft de Europese versie van iOS als de betere variant op dit moment. Federico Viticci, een bekende iOS-expert, doet daar zelfs nog een schepje bovenop. Volgens hem is de Europese versie van iOS precies dat waar gebruikers al jaren op zitten wachten.

Apple heeft inmiddels nog meer veranderingen doorgevoerd. Zo zijn emulators toegestaan in de App Store, een functie die Apple wél voor gebruikers over de hele wereld heeft uitgebracht. Het team dat werkt aan de App Store is bovendien geherstructureerd, waarbij één groep focust op apps van alternatieve webwinkels. De kans is daarom groot dat de Europese functies uiteindelijk allemaal wereldwijd worden uitgebracht. Dat duurt nog wel even, dus voor nu brengt Apple de beste iPhone volgens experts alleen uit in de EU.

