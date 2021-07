‘iPhone van 2022 is niet kapot te krijgen dankzij titanium behuizing’

Onhandige mensen opgelet. De iPhone van 2022 schijnt een titanium behuizing te krijgen. Daardoor moet ‘ie veel steviger worden dan de huidige modellen.

Gerucht: iPhone krijgt in 2022 behuizing van titanium

Analisten van de Amerikaanse bank JP Morgan Chase hebben van hun bronnen opgevangen dat Apple grootse plannen heeft voor 2022. De duurdere iPhone Pro-modellen schijnen namelijk een titanium behuizing te krijgen. Fabrikant Foxconn zou de stevige frames gaan leveren.

Er is momenteel nog geen iPhone met titanium-behuizing op de markt. Apple gebruikt het materiaal al wel voor de Apple Card-betaalkaart en sommige modellen van de Apple Watch 6. Beiden zijn helaas niet in Nederland verkrijgbaar.

Titanium is een relatief hard materiaal. Bijkomend voordeel is dat het niet erg gevoelig is voor krassen. Apple lijkt hiermee naar de kritiek op de behuizing van de iPhone 12-telefoons te luisteren. Deze frames krassen namelijk relatief snel. De laatste iPhones zijn van aluminium en roestvrij staal gemaakt.

‘2022 wordt groot iPhone-jaar’

Verder benadrukt de Amerikaanse bank dat 2022 een gigantisch jaar wordt voor de iPhone. Er zouden meerdere grote veranderingen op de planning staan. 2021 schijnt daarentegen een tussenjaar te worden, met kleinere upgrades.

Daarover gesproken: mocht je nog op zoek zijn naar een compacte, maar krachtige iPhone, dan moet je dit jaar je slag slaan. JP Morgan Chase bevestigt namelijk de geruchten dat de iPhone 13 mini geen opvolger krijgt. In 2022 schijnen alleen grote iPhones uit te komen.

Meer over de iPhone 13

Een evolutie, maar geen revolutie. We verwachten dat de iPhone 13 een snellere chip krijgt, iets betere camera’s en een vloeiender scherm, maar in grote lijnen bouwt de telefoon voort op het fundament van de iPhone 12.

Dit betekent ook dat we vier toestellen verwachten. Naast het instapmodel brengt Apple waarschijnlijk ook de 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max uit. In onderstaande video bespreken we de meest geloofwaardige geruchten over al deze telefoons.