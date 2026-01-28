iPhone 18 Pro (Max) krijgt nieuw onderdeel – met grootste verandering in 10 jaar

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen een nieuw onderdeel, dat één van de grootste veranderingen in bijna tien jaar zou betekenen. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Face ID bij de iPhone 18 Pro (Max)

Het is inmiddels even geleden dat de iPhone 17-serie is uitgebracht, waardoor er steeds meer geruchten opduiken over de volgende generatie van de iPhone. In 2026 staan in ieder geval de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max op de planning, die naar verluidt grote veranderingen krijgen. Apple werkt aan een vernieuwde versie van het Dynamic Island, dat veel kleiner wordt of zelfs helemaal verdwijnt. Dit komt door een nieuw onderdeel bij de iPhone 18 Pro (Max), want Apple past de Face ID-sensor voor het eerst in tien jaar aan.

Apple introduceerde Face ID bij de iPhone X in 2017. Sindsdien hebben alle iPhones een Face ID-sensor, die op verschillende manieren is weggewerkt door Apple. Bij de iPhone X tot en met de iPhone 13 Pro (Max) gebeurde dat met de notch, een inkeping aan de bovenkant van het scherm. Vanaf de iPhone 14 Pro (Max) is de Face ID-sensor te vinden in het Dynamic Island. Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max is dat niet meer het geval, want het onderdeel verdwijnt dan onder het scherm.

iPhone Formaat Verversen Scherm iPhone 18 6,3 inch 120Hz Dynamic Island iPhone 18 Pro 6,3 inch 120Hz Inkeping voor camera iPhone 18 Pro Max 6,9 inch 120Hz Inkeping voor camera

Dynamic Island verdwijnt

Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan een nieuwe Face ID-sensor. Deze sensor wordt onder het display geplaatst, waardoor die niet meer zichtbaar is voor gebruikers. Dat betekent een grote verandering voor het Dynamic Island, deze is niet meer nodig om de Face ID-sensor te verbergen. Dit nieuwe onderdeel van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max betekent de grootste verandering in bijna tien jaar, omdat dit de eerste iPhones zonder notch of Dynamic Island worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max blijft wel een kleine inkeping in het scherm zichtbaar. Dit wordt naar verluidt een klein zwart rondje, dat nodig is voor de frontcamera van de iPhone 18 Pro (Max). Deze lens wordt nog niet onder het scherm geplaatst, in tegenstelling tot de nieuwe Face ID-sensor. Dit onderdeel blijft dus wel zichtbaar bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max, maar neemt veel minder ruimte in beslag dan het Dynamic Island.

Meer over de iPhone 18 Pro (Max)

Nieuwe geruchten bevestigen dat de Face ID-sensor onder het scherm wordt weggewerkt bij de nieuwe Pro-modellen. De inkeping voor de frontcamera wordt vermoedelijk op dezelfde plek als het huidige Dynamic Island geplaatst. Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max houd je dus meer ruimte over op het scherm, door het verdwijnen van het Dynamic Island. Dat is goed nieuws, want dit onderdeel staat bij bepaalde software en applicaties nog wel eens in de weg.

Apple voert grote veranderingen door, waardoor de bovenkant van de iPhone voor het eerst in bijna tien jaar geen notch of Dynamic Island krijgt. Verder krijgen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max een nieuwe chip en verbeterde camera. De toestellen verschijnen in september, die maand weten we zeker of het Dynamic Island inderdaad verdwijnt bij de Pro-modellen. Wil je niks missen van de volgende iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!