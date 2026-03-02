iPhone 17e prijzen: voordeligste iPhone van 2026 is nóg goedkoper

Apple heeft de iPhone 17e aangekondigd! Benieuwd wat je betaalt voor de goedkoopste iPhone van 2026? Dit zijn de prijzen van de iPhone 17e.

iPhone 17e prijzen

De eerste iPhone van 2026 is gepresenteerd! In een persbericht heeft Apple de iPhone 17e aangekondigd. De telefoon is voorzien van een nieuwe chip en heeft eindelijk MagSafe. Je krijgt meer nieuwe functies bij de opvolger van de iPhone 16e, maar dat is gelukkig niet terug te zien aan de prijzen van de iPhone 17e. Apple heeft de telefoon zelfs goedkoper gemaakt. Je krijgt nu standaard 256 GB, maar betaalt dezelfde startprijs als bij de iPhone 16e met 128 GB. Zoveel betaal je voor de iPhone 17e:

iPhone 17e 256 GB: 719 euro

iPhone 17e 512 GB: 969 euro

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Dan is de iPhone 17e de beste keuze in 2026. Je krijgt de belangrijkste functies tegen een veel lagere prijs. Voor de iPhone 17 betaal je bij Apple 969 euro, dus de iPhone 17e is meer dan 200 euro goedkoper. Ben je benieuwd wat je voor die prijs krijgt? Wij zetten de belangrijkste verbeteringen van de iPhone 17e voor je onder elkaar.

Belangrijke nieuwe functies

Apple heeft een aantal belangrijke nieuwe functies naar de iPhone 17e gebracht. De voordeligste iPhone heeft voor het eerst ondersteuning voor MagSafe. Dat heeft verschillende voordelen, zo gaat draadloos opladen veel sneller bij de iPhone 17e. Met MagSafe blijven magnetische accessoires eindelijk plakken op de goedkoopste iPhone. Bij de iPhone 16e ontbreekt MagSafe nog, maar bij de iPhone 17e kun je wel MagSafe-accessoires gebruiken.

Daarnaast heeft Apple een belangrijke verbetering onder de motorkap doorgevoerd. De iPhone 17e draait op de A19-chip, die we eerder in de iPhone 17 zagen. Met de nieuwe processor is de goedkoopste iPhone sneller en energiezuiniger. Bovendien krijgt de telefoon nog jaren grote software-updates, zodat je alle nieuwe iOS-functies kunt blijven gebruiken op de iPhone 17e. Apple Intelligence werkt ook op de iPhone.

Meer over de iPhone 17e

Verder heeft Apple de iPhone 17e voorzien van een 48-megapixelcamera aan de achterzijde en een 12-megapixel frontcamera. De A19-chip is enorm energiezuinig, waardoor de accu van de iPhone 17e tot 26 uur meegaat bij het afspelen van video’s. Is de iPhone toch leeg? Dan is het toestel binnen dertig minuten weer tot 50 procent opgeladen met een adapter van 20 watt. Met draadloos opladen duurt dat iets langer, zelfs met MagSafe.

Bij de iPhone 17e krijg je zo meer functies, maar dat is niet terug te zien aan de prijzen van de telefoon. Het basismodel heeft 256 GB aan opslagruimte, dat is twee keer zoveel in vergelijking met de iPhone 16e. De iPhone 17e is zo goedkoper geworden, want de iPhone 16e met 256 GB aan opslagruimte kostte maar liefst 849 euro. Bij de iPhone 17e betaal je voor dezelfde uitvoering nog maar 719 euro.

De pre-order van de iPhone 17e begint komende woensdag om 15.15 uur, vanaf woensdag 11 maart ligt de telefoon in de winkels. Je kunt bij de iPhone 17e kiezen tussen een witte, zwarte en zachtroze uitvoering. Benieuwd waar je de nieuwe iPhone kunt krijgen? Houd de volgende webshops dan goed in de gaten de komende dagen:

iPhone 17e zonder abonnement:

iPhone 17e met abonnement:

