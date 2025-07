iPadOS 26 release: dit is wanneer jouw iPad de grote update krijgt

Dit jaar is iPadOS 26 dé update voor de iPad! Benieuwd wanneer je kunt updaten? Dit is de verwachte release van iPadOS 26!

iPadOS 26

De release van iPadOS 26 komt dichterbij! Er komen dit jaar grote veranderingen naar de iPad met iPadOS 26. In de nieuwe softwareversie introduceert Apple meer functies én een nieuwe interface. Het bedrijf brengt Liquid Glass naar de iPad, waardoor vrijwel alle elementen transparant worden en van glas lijken. Het is voor het eerst in jaren dat Apple het ontwerp van het besturingssysteem aanpast, maar dat is lang niet de belangrijkste verandering.

Met iPadOS 26 neemt de iPad veel functies van macOS over. Dat betekent dat multitasken veel gemakkelijker wordt in de nieuwste softwareversie. Het wordt mogelijk om applicaties kleiner te maken en veel meer programma’s op hetzelfde moment te gebruiken. Op deze verbeteringen hoeven we niet lang meer te wachten, want de release van iPadOS 26 komt eraan. Dit is wanneer je de update waarschijnlijk kunt installeren!

Release van iPadOS 26

Apple brengt de grootste software-updates van het jaar traditiegetrouw in september uit. Die maand verschijnen onder andere iOS 26 en iPadOS 26. De updates komen doorgaans een week na de release van de nieuwe iPhones uit. Door naar de iPhone-events van afgelopen jaren te kijken, krijgen we een goed idee van de release van iPadOS 26. Op deze data verschenen de iPhones en bijbehorende updates de laatste jaren:

Software iPhone-event Release iPadOS 18 9 september 2024 16 september 2024 iPadOS 17 12 september 2023 18 september 2023 iPadOS 16 7 september 2022 12 september 2022

Voor de release van iPadOS 26 moeten we dus kijken naar de aankondiging van de iPhone 17. Het is de verwachting dat Apple de iPhone 17 presenteert in de week van 8 september. Een week later brengt het bedrijf iPadOS 26 uit. Grote updates komen vaak op maandag uit, dus dat betekent dat je iPadOS 26 op maandag 15 september 2025 op je iPad kunt installeren. Zet die dag vast in je agenda, want je iPad wordt dan véél beter.

Met iPadOS 26 krijgt de iPad een nieuwe interface en wordt multitasken gemakkelijker, maar dat is nog niet alles. Apps zoals Camera, Foto’s, Safari, FaceTime, Apple Music en Apple Podcasts hebben allemaal een frisse, nieuwe vormgeving gekregen. Daarmee voelt iPadOS dit jaar écht vernieuwd aan. Daarnaast krijgt de iPad maar liefst vier nieuwe applicaties in iPadOS 26, bekijk hier welke dat zijn.

Ben je enthousiast over alle nieuwe functies in iPadOS 26? Dan hoef je nog maar even geduld te hebben, want de release van iPadOS 26 komt steeds dichterbij. Helaas krijgen niet alle iPads de update, een aantal toestellen blijft steken op iPadOS 18. Deze tablets hebben geen ondersteuning voor de nieuwste softwareversie en missen alle functies van iPadOS 26. Ben je benieuwd of jouw iPad kan updaten in september? Lees dan hier welke iPads ondersteuning hebben voor iPadOS 26!